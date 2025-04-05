За месяц до смерти Паши Техника вышел сериал, где он дебютировал как актер

Артист скончался в возрасте 40 лет в больнице Таиланда, куда был экстренно госпитализирован в конце марта во время отдыха. Девушка рэпера Кристина Лекси и его бывшая жена Ева Карицкая утверждают, что первоначальная причина ухудшения его состояния — употребление запрещенных веществ.