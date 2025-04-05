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За месяц до смерти Паши Техника вышел сериал, где он дебютировал как актер

Рэпер сыграл свою первую и последнюю роль в спортивной драме «Октагон»
Паша Техник в сериале «Октагон»
Паша Техник в сериале «Октагон» Источник: www_aif_ru

За месяц до смерти российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) вышел мини-сериал «Октагон», в котором он исполнил свою первую и последнюю роль.

Картина состоит их пяти серий и представляет собой спортивную драму о бойце MMA. Музыкант сыграл в ней соседа главного героя по тюремной камере.

Премьера сериала состоялась 11 марта. О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля.

Артист скончался в возрасте 40 лет в больнице Таиланда, куда был экстренно госпитализирован в конце марта во время отдыха. Девушка рэпера Кристина Лекси и его бывшая жена Ева Карицкая утверждают, что первоначальная причина ухудшения его состояния — употребление запрещенных веществ.