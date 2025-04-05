За месяц до смерти Паши Техника вышел сериал, где он дебютировал как актер

За месяц до смерти российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) вышел мини-сериал «Октагон», в котором он исполнил свою первую и последнюю роль.
Картина состоит их пяти серий и представляет собой спортивную драму о бойце MMA. Музыкант сыграл в ней соседа главного героя по тюремной камере.
Премьера сериала состоялась 11 марта. О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля.
Артист скончался в возрасте 40 лет в больнице Таиланда, куда был экстренно госпитализирован в конце марта во время отдыха. Девушка рэпера Кристина Лекси и его бывшая жена Ева Карицкая утверждают, что первоначальная причина ухудшения его состояния — употребление запрещенных веществ.