Шахназаров назвал Юру Борисова хорошим актером, которого еще ждут награды

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор «Мосфильма», народный артист России Карен Шахназаров считает Юру Борисова хорошим актером. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.
23 января 2025 года Борисова номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Его обошел американский актер Киран Калкин, который получил награду в этой же категории за работу в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024). Вручение «Оскара» прошло 2 марта 2025 года.
«Юра Борисов — хороший актер, я помню, как работал с ним в проекте “Дорога на Берлин”. Вокруг его номинации на “Оскар” устроили слишком много шума, и в результате он ничего не получил. Но ему не стоит переживать — он талантливый актер, и у него будут еще призы», — сказал он.
По словам Шахназарова, обсуждение номинации Борисова — это «искусственная ситуация», которая вызвала «информационную истерику».
Шахназаров также обратил внимание, что в истории кинематографа были подобные случаи, но их освещение прошло менее заметно.
«У нас есть замечательный актер Константин Лавроненко, который [в 2007 году] получил приз за лучшую мужскую роль (сыграв главную роль в фильме Андрея Звягинцева “Изгнание” — прим. ТАСС) на Каннском фестивале. Он, кстати, в иерархии кино выше, чем “Оскар”. Поэтому приз за главную мужскую роль Лавроненко — это действительно значимое событие, хотя у нас оно прошло незамеченным», — заключил артист.