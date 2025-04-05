Шахназаров назвал Юру Борисова хорошим актером, которого еще ждут награды

«Юра Борисов — хороший актер, я помню, как работал с ним в проекте “Дорога на Берлин”. Вокруг его номинации на “Оскар” устроили слишком много шума, и в результате он ничего не получил. Но ему не стоит переживать — он талантливый актер, и у него будут еще призы», — сказал он.