Для мероприятия 38-летняя Лохан выбрала мини-платье лавандового цвета на тонких бретелях и с декольте, а также босоножки на каблуках и с открытыми мысками. Она завила волосы в крупные локоны и сделала яркий макияж. Кертис же надела ярко-желтый брючный костюм.