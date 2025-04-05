Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Линдси Лохан воссоединилась с Джейми Ли Кертис на презентации «Чумовой пятницы 2»

Актриса появилась с коллегой на фестивале CinemaCon
Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис
Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис

Линдси Лохан воссоединилась с Джейми Ли Кертис, с которой снималась в фильме «Чумовая пятница» 2003 года. Актрисы появились на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе, где представили сиквел культовой комедии.

«Мы даже не можем передать, как здорово было снова оказаться на месте Аны и Тессы», — сказала Лохан со сцены.

Кертис, в свою очередь, пошутила, что продолжение комедии — «еще более безумное», чем фильм 2003 года.

«Мы сняли этот фильм с любовью, с большой любовью, и мы сняли его специально, чтобы его можно было посмотреть на большом экране в большом зале», — отметила 66-летняя актриса.

Кадр из фильма «Чумовая пятница 2»
Кадр из фильма «Чумовая пятница 2»

Для мероприятия 38-летняя Лохан выбрала мини-платье лавандового цвета на тонких бретелях и с декольте, а также босоножки на каблуках и с открытыми мысками. Она завила волосы в крупные локоны и сделала яркий макияж. Кертис же надела ярко-желтый брючный костюм.

Напомним, в оригинальном фильме 2003 года актрисы играют мать и дочь, которые поменялись телами. В сиквеле героини комедии перевоплощаются в свои подростковые версии.

Фильм «Чумовая пятница 2» выходит в мировой прокат 8 августа 2025 года.