Линдси Лохан воссоединилась с Джейми Ли Кертис, с которой снималась в фильме «Чумовая пятница» 2003 года. Актрисы появились на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе, где представили сиквел культовой комедии.
«Мы даже не можем передать, как здорово было снова оказаться на месте Аны и Тессы», — сказала Лохан со сцены.
Кертис, в свою очередь, пошутила, что продолжение комедии — «еще более безумное», чем фильм 2003 года.
«Мы сняли этот фильм с любовью, с большой любовью, и мы сняли его специально, чтобы его можно было посмотреть на большом экране в большом зале», — отметила 66-летняя актриса.
Для мероприятия 38-летняя Лохан выбрала мини-платье лавандового цвета на тонких бретелях и с декольте, а также босоножки на каблуках и с открытыми мысками. Она завила волосы в крупные локоны и сделала яркий макияж. Кертис же надела ярко-желтый брючный костюм.
Напомним, в оригинальном фильме 2003 года актрисы играют мать и дочь, которые поменялись телами. В сиквеле героини комедии перевоплощаются в свои подростковые версии.
Фильм «Чумовая пятница 2» выходит в мировой прокат 8 августа 2025 года.