«Наверное, особо я не отличаюсь от других бать. Понятно, я люблю своих детей, хочу, чтобы они выросли нормальными людьми. С каждым днем ты понимаешь, что они меняются очень быстро, и вот ты ловишь каждый день, потому что ты скучаешь без этих ощущений, потому что, видимо, уже какой-то определенный возраст у меня», — признался 49-летний сын Никиты Михалкова.