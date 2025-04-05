Артем Михалков поддержал премьеру фильма «Батя 2. Дед», в котором его сестра Надежда Михалкова сыграла одну из главных ролей, а отец Никита Михалков выступил рассказчиком. На мероприятии Кино Mail поговорил с актером, в частности, спросив, какой он «батя» в жизни (у артиста трое детей и внук — прим. ред.).
«Наверное, особо я не отличаюсь от других бать. Понятно, я люблю своих детей, хочу, чтобы они выросли нормальными людьми. С каждым днем ты понимаешь, что они меняются очень быстро, и вот ты ловишь каждый день, потому что ты скучаешь без этих ощущений, потому что, видимо, уже какой-то определенный возраст у меня», — признался 49-летний сын Никиты Михалкова.
Артист напомнил, что у него появилась старшая дочь, когда ему самому было 27 лет. По его словам, тогда было другое время, а у него — другой настрой и другая энергия.
«А сейчас, когда дети маленькие, ты как-то понимаешь, что хочется зацепить все. Смотришь, наблюдаешь, анализируешь. Появилась какая-то моя личная к ним глубина. Поэтому, дай Бог, чтобы хорошими людьми выросли, а мы приложим все усилия», — рассказал звезда фильма «9 рота».
В 2024 году Артем Михалков впервые стал дедушкой. Его старшая дочь родила сына. Актер признался, что пока не знает, какой он дед, потому что прошло совсем мало времени с того момента, как появился внук. Он также отметил, что с рождением малыша в его жизни особо ничего не изменилось.
«За это время изменился только статус со словом “дедушка”. Я молодой дедушка. Это немного по-другому. Я молодой отец и молодой дедушка. Так редко бывает. Интересно смотреть и наблюдать за внуком. Ему пять месяцев сейчас, меняется с каждым днем. И это новые какие-то ощущения», — заключил артист.
Напомним, Артем Михалков был дважды женат. В первом браке в 2002 году у него родилась дочь Наталья. Второй супругой артиста стала актриса Дарья Баженова. Пара воспитывает пятилетнего сына Александра и трехлетнюю дочь Веру.