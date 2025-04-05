Дженнифер Лопез появилась на публике с 17-летней дочерью Эммой

Актриса Дженнифер Лопез посетила премьеру бродвейского мюзикла «Доброй ночи и удачи» вместе с 17-летней дочерью Эммой. Об этом сообщает Dailу Mail.
55-летняя артистка позировала в черном платье с декольте до живота. Образ дополнила белая пышная накидка. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. Перед камерами она позировала вместе с дочерью Эммой от экс-супруга Марка Энтони.
20 августа 2024 года СМИ написали, что Дженнифер Лопез подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля.
Накануне Бен Аффлек в интервью журналу GQ впервые высказался о причинах развода с Лопез. Актер опроверг слухи о том, что документальный фильм певицы «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» об их паре вызвал «серьезный перелом» в их романе.
Артист признал, что они с Джей Ло не всегда приходили к соглашению о том, насколько публичной должна быть их жизнь, но он согласился на съемки в ленте, чтобы поддержать жену.