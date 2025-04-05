Ереван принимает Фестиваль российского кино

ЕРЕВАН, 4 апреля. /ТАСС/. Фестиваль российского кино стартовал в Армении, жители Еревана в кинотеатре «Москва» смогут посмотреть как последние новинки, так и более ранние картины, представляющие российский кинематограф. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Заместитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Анна Терехова на торжественном открытии мероприятия отметила, что уже не первый раз российские фильмы встречают в гостеприимной столице Армении.
«В этом году фестивали российского кино проходят под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вклад армянского народа в победу над фашизмом трудно переоценить, поэтому мы также вам покажем две военные драмы: “Подольские курсанты” и “Первый Оскар”. Сегодня на открытии вы увидите фильм “Любовь Советского Союза”, который стал одним из триумфаторов российской кинопремии “Золотой орел”», — отметила Терехова.
Приветствие участникам фестиваля направила и генеральный директор Роскино Эльза Антонова, которая не смогла лично присутствовать на его открытии. По ее словам, интерес к фестивалю подтверждает большой потенциал развития сотрудничества между двумя странами в культурной сфере. Это, в свою очередь, может способствовать «как созданию совместных проектов в кино и анимации, так и взаимному развитию дистрибуции российских и армянских фильмов» на рынках двух стран, отметила она.
Посол России в Армении Сергей Копыркин в беседе с журналистами выразил убеждение, что фестиваль станет важным событием в культурной жизни Еревана и в армяно-российских культурных связях. Он заметил, что в программу фестиваля включены фильмы, являющиеся лидерами по кинопрокату в России и имеющие многочисленные награды.
«Это говорит о том, что российская сторона, организаторы — это Роскино, министерство культуры РФ — подошли очень ответственно к отбору этих фильмов, чтобы представить армянскому зрителю наиболее качественные образцы кинопродукции России», — заключил дипломат.
Программа фестиваля
Фестиваль российского кино, организованный Роскино при поддержке Минкультуры России, будет проходить в Ереване с 3 по 5 апреля. В программу фестиваля вошли пять фильмов: сказочный семейный блокбастер «Огниво» (реж. Александр Войтинский) по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена, историческая мелодрама «Любовь Советского Союза» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев), анимационный полнометражный фильм «Формула воды» (реж. Артем Минаков) и две военные драмы: «Подольские курсанты» (реж. Вадим Шмелев) и «Первый Оскар» (реж. Сергей Мокрицкий).
Роскино при поддержке Минкультуры РФ организовывало фестивали российского кино в Армении в 2022—2023 годах.