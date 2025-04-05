Ереван принимает Фестиваль российского кино

Приветствие участникам фестиваля направила и генеральный директор Роскино Эльза Антонова, которая не смогла лично присутствовать на его открытии. По ее словам, интерес к фестивалю подтверждает большой потенциал развития сотрудничества между двумя странами в культурной сфере. Это, в свою очередь, может способствовать «как созданию совместных проектов в кино и анимации, так и взаимному развитию дистрибуции российских и армянских фильмов» на рынках двух стран, отметила она.