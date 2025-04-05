Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Друзей» заявил о ненависти к одной детали сериала

Дэвид Швиммер признался, что не пересматривал сериал после его окончания
Дэвид Швиммер в сериале «Друзья»
Дэвид Швиммер в сериале «Друзья»Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в культовом сериале «Друзья», заявил, что терпеть не может песню из заставки ситкома. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам актера, он слышал песню I'll Be There For You так много раз, что она стала вызывать у него раздражение. Швиммер исполнял одну из главных ролей в сериале на протяжении десяти лет. Известно, что к последнему сезону шоу он получал по миллиону долларов за эпизод.

«Я никогда не пересматривал сериал после его окончания. Я решил так: мы закончили, я двигаюсь дальше», — добавил актер.

Фанаты сериала прокомментировали высказывания Швиммера в соцсетях, назвав его «плаксой»: «Почему-то он не жаловался, когда получал по миллиону за серию»; «Пусть проверяет свой банковский счет, когда слышит мелодию из заставки, и испытывает благодарность»; «Неужели гора денег его не утешает?».

Ранее сообщалось, что 58-летний Швиммер состоит в отношениях со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет.