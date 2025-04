Звезда «Друзей» заявил о ненависти к одной детали сериала

По словам актера, он слышал песню I'll Be There For You так много раз, что она стала вызывать у него раздражение. Швиммер исполнял одну из главных ролей в сериале на протяжении десяти лет. Известно, что к последнему сезону шоу он получал по миллиону долларов за эпизод.