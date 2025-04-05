Умер сценарист фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков

Юрий Коротков родился в 1955 году в городе Печоры в республике Коми. Он принимал участие в написании сценариев к таким фильмам как «Авария — дочь мента» и «Волкодав» Михаила Туманишвили, «Американка» Дмитрия Месхиева, «Дикая любовь» Вилена Новака, «Ехали два шофера» Александра Котта и многим другим.