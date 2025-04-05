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Умер сценарист фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков

Ему было 69 лет
Юрий Коротков
Юрий КоротковИсточник: Legion-Media.ru

Сценарист фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков умер в возрасте 69 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Арина Бородина.

Она уточнила, что в июне 2025 года ему исполнилось бы 70 лет.

Юрий Коротков родился в 1955 году в городе Печоры в республике Коми. Он принимал участие в написании сценариев к таким фильмам как «Авария — дочь мента» и «Волкодав» Михаила Туманишвили, «Американка» Дмитрия Месхиева, «Дикая любовь» Вилена Новака, «Ехали два шофера» Александра Котта и многим другим.

В 2014 году сценарист был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большие заслуги в развитии отечественной культуры, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность. Дважды лауреат премии «Золотой орел» за сценарии фильмов «9 рота» и «Стиляги».