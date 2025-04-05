Александра Бортич в личном блоге опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена с новым возлюбленным — 27-летним Давидом Сократяном. На одном из кадров 30-летняя актриса обнимает его, а на другом снимке оба смотрят в камеру и улыбаются.
«День рождения одного мальчика, и очень красивые люди», — подписала фото звезда.
Также Бортич показала несколько фотографий с премьеры сериала «Между нами химия». На одном из них она была запечатлена рядом с Сократяном.
О том, что у Александры Бортич появился новый возлюбленный, стало известно в феврале 2025 года. Тогда она опубликовала фото, где избранник держит ее за руку.
Александра Бортич дважды была замужем. Ее первым супругом был музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года. Вторым мужем актрисы стал предприниматель Евгений Савельев. В 2020 году у пары родился сын Александр. В 2023-м артистка сообщила о расставании с супругом.
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