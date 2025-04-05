Александра Бортич дважды была замужем. Ее первым супругом был музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года. Вторым мужем актрисы стал предприниматель Евгений Савельев. В 2020 году у пары родился сын Александр. В 2023-м артистка сообщила о расставании с супругом.