Продюсер «Пророка» о Юре Борисове: «В нем есть божественная искорка»

«И Пушкин в этом смысле сложнейшая задача на всех амплитудах. Я верил в то, что Борисов это сможет. Потому что именно в “Коньках” было видно, что он способен прыгнуть за границы обычного, что в нем есть эта божественная искорка, необходимая для того, чтобы сыграть гения», — заявил продюсер.