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Беременная жена Андреасяна показала фигуру в облегающем топе

Актриса Моряк показала округлившийся живот в облегающем топе
Беременная жена Андреасяна показала фигуру в облегающем топе
Беременная жена Андреасяна показала фигуру в облегающем топеИсточник: www_gazeta_ru

Беременная жена Сарика Андреасяна, актриса Елизавета Моряк показала округлившийся живот в облегающем топе. Снимками она поделилась в соцсети.

29-летняя Лиза Моряк позировала в облегающем белом топе, ванильных джоггерах и толстовке. Волосы она собрала в пучок и отказалась от макияжа. Она также отметила, что несмотря на 35-ю неделю беременности, ходит на тренировки.

Моряк скоро во второй раз станет матерью. Она раскрыла пол будущего ребенка. Актриса ждет еще одну девочку от Сарика Андреасяна.

Звезда «Жизни по вызову» недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась Элизабет.

Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей.