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Мишель Уильямс тайно прибегла к суррогатному материнству ради четвертого ребенка

У актрисы и ее мужа родился третий совместный ребенок
Мишель Уильямс
Мишель УильямсИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Мишель Уильямс воспользовалась услугами суррогатного материнства. Об этом сообщает издание People.

Ребенок, имя которого держится в тайне, стал четвертым в семье пятикратной номинантки на премию «Оскар». До рождения малыша, которого выносила суррогатная мать, Уильмс уже воспитывала троих детей вместе с супругом, режиссером Томасом Кейлом. Издание отмечает, что пару с детьми уже заметили на прогулке в Нью-Йорке.

«Мишель и Томас просто невероятно счастливы, что их прекрасная дружная семья стала еще больше. Матильда тоже обожает своих младших братьев и сестер», — сообщил инсайдер изданию.

Первого ребенка, дочку Матильду, Мишель родила в 2005 году в отношениях с культовым актером Хитом Леджером, однако пара рассталась. С нынешним мужем Уильямс обручилась в 2019 году, а в 2020 и 2022 годах у них родились двое общих детей — сын Харт и малыш, имя и пол которого пара до сих пор не обнародовала. Известно, что троих детей Мишель выносила и родила самостоятельно.