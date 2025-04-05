Мишель Уильямс тайно прибегла к суррогатному материнству ради четвертого ребенка

Первого ребенка, дочку Матильду, Мишель родила в 2005 году в отношениях с культовым актером Хитом Леджером, однако пара рассталась. С нынешним мужем Уильямс обручилась в 2019 году, а в 2020 и 2022 годах у них родились двое общих детей — сын Харт и малыш, имя и пол которого пара до сих пор не обнародовала. Известно, что троих детей Мишель выносила и родила самостоятельно.