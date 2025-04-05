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Юлия Снигирь ответила на критику ее наряда на премьере фильма: «До слез»

Актриса посетила премьеру в необычном наряде

Актриса Юлия Снигирь призналась, что ее раскритиковали за выбор наряда для выхода в свет. Звезда была на премьере фильма «Батя 2. Дед» и поделилась кадрами с мероприятия в соцсети, которые активно обсудили подписчики. Знаменитость решила ответить хейтерам в личном блоге.

«Спасибо за многочисленные советы по стилю — это до слез от смеха. Миланская Неделя моды отдыхает в сравнении с нашими народными экспертами», — высказалась артистка, показав скриншот одного из комментариев.

Снигирь в 2019 году вышла замуж за коллегу Евгения Цыганова. У супругов есть общий девятилетний сын Федор. До романа с артистом звезда была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда актриса была беременна.

По словам артиста, он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Цыганов также подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к его разрыву с Леоновой. Актриса признавалась в интервью Ксении Собчак, что хорошо ладит с сыновьями и дочерьми мужа от предыдущих отношений, а с их старшей девочкой Полиной общается как с подругой. Дети Цыганова часто бывают у отца в гостях, поскольку живут в соседнем доме. Он говорил, что старается быть строгим родителем, а также проводить время тет-а-тет с каждым ребенком, но у него это не всегда получается.