О чем фильм «Белоснежка»
Однажды в некоем сказочном королевстве у монаршей четы родилась дочь; из-за сильного снегопада, ставшего фоном для этого события, девочку решили назвать Белоснежкой. После смерти супруги король снова вступил в брак, но его избранницей оказалась злая колдунья. Она быстро избавилась от мужа, отправив его на войну, а Белоснежку превратила в вооруженную метлой служанку.
Когда девушка расцвела и затмила собственной красотой мачеху, колдунья и вовсе решила убить падчерицу. Однако Белоснежке удалось сбежать в лес и найти укрытие в домике гномов-шахтеров, где она начала вынашивать планы по возвращению когда-то принадлежавшего родителям королевства в собственные руки.
Зачем смотреть
Новая экранизация знаменитой сказки братьев Гримм (и по совместительству ремейк классической анимационной полнометражки «Диснея») наделала много шума еще до релиза. Часть аудитории возмутил тот факт, что роль Белоснежки отдали Рэйчел Зеглер, актрисе с колумбийскими корнями и смуглой кожей.
На эти претензии можно ответить так: снимать в 2025 году кино, в котором основополагающей чертой главной героини является ее белоснежная кожа, довольно глупо. Новая история имени кажется уместной и обоснованной, а сама Зеглер отлично вписывается в образ. То же самое, кстати, можно сказать и о Галь Гадот, из которой получилась отличная злая мачеха.
Тут, правда, стоит отметить, что ни Гадот, ни Зеглер не показывают выдающейся актерской игры, но фильм этого от них и не требует. «Белоснежка» — до смешного наивное кино с предельно условным миром. Зеглер и Гадот отлично вписываются в это искусственное королевство: обе жеманничают и демонстрируют гипертрофированные эмоции, превращаясь в почти что мультяшных персонажей.
Особенно это заметно во время музыкальных номеров, которых тут предостаточно. В новую версию включили примерно половину песен из мультфильма; композиции же, подготовленные специально для ремейка, получились не так чтобы яркими — но и раздражения ни одна из них не вызывает. По крайней мере, гномов не заставили читать рэп по примеру одного из персонажей «Моаны 2».
Почему можно не смотреть
Сюжетный ход с выбором имени вышел органичным, но некоторые другие решения сценаристов, попытавшихся освежить хорошо известную сказку, вызывают вопросы. Например, героине постарались придать самостоятельности, из-за чего историю с отравленным яблоком и поцелуем принца (кстати, в ремейке соответствующего персонажа лишили чина) сделали совсем куцей. В рамках нового повествования эта ветка настолько незначительна, что даже начинает казаться лишней. Создается ощущение, что ее не стали обрубать, поскольку отсутствие яблока еще больше разозлило бы аудиторию, и без того раздраженную назначением Зеглер на роль Белоснежки.
Есть вопросы и к некоторым визуальным решениям. Скажем, гномы выглядят как что-то среднее между куклами Джима Хенсона и пускай добротными, но точно не самыми современными CGI-моделями. Пугающих или отталкивающих среди семерых шахтеров нет, но и симпатичными их не назовешь, единственное уместное определение — это, пожалуй, «странные». Можно предположить, что внешний вид гномов обусловлен не столько четким художественным решением, сколько желанием угодить всем: сделать так, чтобы было тепло и лампово, но и не без технологии motion capture.
В этом, собственно, и кроется проблема, причем не только «Белоснежки», но практически любого современно полного метра от «Диснея». Студия вроде бы хочет заглянуть в будущее, но при этом до невозможности боится распугать аудиторию, значительную часть которой составляют фанаты старых диснеевских лент. Между тем, таких зрителей очень легко вывести из себя, а вот убедить их в том, что мультфильм почти 90-летней давности состарился так себе и только выиграет от некоторых обновлений, почти невозможно.