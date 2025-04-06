В этом, собственно, и кроется проблема, причем не только «Белоснежки», но практически любого современно полного метра от «Диснея». Студия вроде бы хочет заглянуть в будущее, но при этом до невозможности боится распугать аудиторию, значительную часть которой составляют фанаты старых диснеевских лент. Между тем, таких зрителей очень легко вывести из себя, а вот убедить их в том, что мультфильм почти 90-летней давности состарился так себе и только выиграет от некоторых обновлений, почти невозможно.