В России вырос интерес к книге Драгунского на фоне популярности «Аутсорса»

Выручка от продаж сборника Дениса Драгунского «Третье лицо» в России подскочила в 11 раз в сравнении с январем 2025 года на фоне популярности сериала «Аутсорс». Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес», передает проект «Сноб».