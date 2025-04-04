Дженнифер Энистон впервые высказалась о Педро Паскале на фоне слухов о романе

Актриса Дженнифер Энистон назвала Педро Паскале милым на фоне слухов об их романе. Об этом сообщает People.
«Могу подтвердить — он такой же милый, каким кажется», — написала Энистон в соцсети, добавив: «С днем рождения, ПП».
В апреле инсайдер из окружения звезд заявил, что 23 марта знаменитости пришли в бар Tower, который находится в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе, чтобы «лучше узнать друг друга».
В конце февраля издание Life&Style со ссылкой на инсайдера сообщило, что Энистон начала ходить на свидания спустя почти 7 лет после развода с Джастином Теру. По словам источника, актрисе важна конфиденциальность, поэтому она не встречается с потенциальными партнерами в общественных местах.
«Все это происходит за закрытыми дверями. Она встречается с мужчинами в домах их общих друзей, или они приходят к ней. Она предпочитает контролировать ситуацию и охранять свою частную жизнь», — отметил собеседник издания.
Ранее раскрыты подробности отношений Дженнифер Энистон и Педро Паскаля.