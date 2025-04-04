Дженнифер Энистон впервые высказалась о Педро Паскале на фоне слухов о романе

В конце февраля издание Life&Style со ссылкой на инсайдера сообщило, что Энистон начала ходить на свидания спустя почти 7 лет после развода с Джастином Теру. По словам источника, актрисе важна конфиденциальность, поэтому она не встречается с потенциальными партнерами в общественных местах.