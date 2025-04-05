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Звезда «Кухни» показала редкое фото с мужем и двумя детьми

Актриса Мария Горбань поделилась редкими кадрами с мужем и детьми
«Жена Нагиева» снялась с мужем и двумя детьми
«Жена Нагиева» снялась с мужем и двумя детьмиИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, снялась с семьей, повторив популярный тренд из соцсетей. Звезда позировала с мужем и детьми, приложив головы друг к другу, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Собрать нашу семью для видео просто нереально. Теперь у нас есть новое фото на заставку», — отметила артистка.

В начале 2021 года знаменитость вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина. И 5 августа 2021 года у пары родился сын Нилан. Дочери актрисы девять лет. Стефания появилась в браке звезды с осветителем Олегом Филатовым. Горбань развелась с отцом первенца в 2018 году.

Артистка с семьей пока живет на Шри-Ланке. Она объясняла подписчикам, что привыкла «зимовать» в теплых странах, поэтому их отъезд никак не связан с политическими событиями. По словам знаменитости, ее супруг больше 10 лет занимается на острове бизнесом, и за это время приобрел недвижимость. В декабре 2024 года Горбань увезла на Шри-Ланку своих двух собак. Звезда отмечала, что питомцы такие же члены семьи, и они не хотят с ними разлучаться.

Ранее Мария Горбань снялась в ярком бикини на пляже.