Звезда «Кухни» показала редкое фото с мужем и двумя детьми

Артистка с семьей пока живет на Шри-Ланке. Она объясняла подписчикам, что привыкла «зимовать» в теплых странах, поэтому их отъезд никак не связан с политическими событиями. По словам знаменитости, ее супруг больше 10 лет занимается на острове бизнесом, и за это время приобрел недвижимость. В декабре 2024 года Горбань увезла на Шри-Ланку своих двух собак. Звезда отмечала, что питомцы такие же члены семьи, и они не хотят с ними разлучаться.