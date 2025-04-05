67-летний Дольф Лундгрен вышел в свет с женой, которая на 39 лет его моложе

Голливудский актер Дольф Лундгрен появился на публике с женой, которая на 39 лет его моложе. Супруги приехали на благотворительное мероприятие в Майами и 67-летний артист поделился кадрами с вечера в соцсети.
«Есть организация в Майами, чья миссия — это предотвращение жестокого обращения с детьми. Она очень близка моему сердцу, поскольку я испытал все лично. Каждые 10 секунд поступают сообщения о жестоком обращении с детьми в США… Спасибо всем за помощь. Мы должны защитить детей, ведь они наше будущее», — высказался звезда фильма «Универсальный солдат».
Лундгрен и фитнес-инструктор Эмма Крокдал поженились летом 2023 года. Они связали себя узами брака на скромной свадебной церемонии, которая прошла в доме актера на греческом острове Миконос. Пара познакомилась в тренажерном зале, где спортсменка работала инструктором. По словам супруги артиста, она тогда не знала о популярности Лундгрена и не пыталась «познакомиться с ним поближе». А в июне 2020 года звезда «Универсального солдата» сделал предложение своей возлюбленной, Крокдал показывала в соцсетях кольцо, которое ей подарил актер.
Лундгрен был женат на дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг, у пары в браке родились две дочери: в 1996 году появилась Ида и в 2001 году — Грета. А в 2011 году супруги объявили о разводе. Лундгрен подчеркивал, что благодарен бывшей жене за прожитые годы и счастливые семейные моменты.