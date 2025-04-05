67-летний Дольф Лундгрен вышел в свет с женой, которая на 39 лет его моложе

Лундгрен и фитнес-инструктор Эмма Крокдал поженились летом 2023 года. Они связали себя узами брака на скромной свадебной церемонии, которая прошла в доме актера на греческом острове Миконос. Пара познакомилась в тренажерном зале, где спортсменка работала инструктором. По словам супруги артиста, она тогда не знала о популярности Лундгрена и не пыталась «познакомиться с ним поближе». А в июне 2020 года звезда «Универсального солдата» сделал предложение своей возлюбленной, Крокдал показывала в соцсетях кольцо, которое ей подарил актер.