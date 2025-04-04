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Фильм по гороскопу: что стоит посмотреть каждому знаку зодиака

Как определиться с фильмом, когда на стримингах их тысячи, разум буксует на одном жанре, а свободный вечер — не резиновый? Использовать наши астроподсказки.
Юлия Пилигузова
Автор Кино Mail
Марго Робби в фильме «Барби» /Деми Мур в фильме «Субстанция»
Марго Робби в фильме «Барби» /Деми Мур в фильме «Субстанция»

Когда атмосфера, тема или главный герой перекликаются с нашим характером и убеждениями, двухчасового просмотра достаточно, чтобы не только развлечься, но и на многое вдохновиться. Астрология подскажет сюжеты, подходящие каждому знаку зодиака. Это не догмы, но попробовать можно. Хотя бы ради того, чтобы проверить — совпало или нет. 

Овен

Кадр из фильма «Голодные игры»
Кадр из фильма «Голодные игры»

Энергичные и смелые Овны не откажутся от динамичных боевиков и историй про супергероев. 

Идеальный фильм для этого знака — «Голодные игры». Зрителей ждет нескончаемый поток адреналина, погони, схватки и борьба за выживание. Огненным Овнам нравится визуально мощное кино с яркими костюмами, пылающим фоном и эпичными сценами. Здесь всего хватает. Упрямая Китнисс Эвердин идет против системы. Настоящее киновоплощение Овна!  

Варианты на замену: «Дивергент» и «Бегущий в лабиринте».  

Что-то другое: серии «Безумный Макс» и «Индиана Джонс».  

Телец

Брэд Питт в фильме «Однажды... в Голливуде»
Брэд Питт в роли Клиффа Бута в фильме «Однажды... в Голливуде»

Эстет Телец обожает красоту во всех проявлениях, комфорт и простые радости жизни. 

А еще он сентиментален и склонен к ностальгии о прошлом. Сильны были когда-то вечные ценности (ах, не то что в нынешнее время). «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино перенесет его в теплую атмосферу американских 60-х с закатами над Лос-Анджелесом, стильными автомобилями и сценами повседневных удовольствий, особенно близких Тельцу.

Варианты на замену: «Дом Gucci», «Серебряные коньки»

Близнецы  

Александр Горбатов в фильме «Майор Гром»
Александр Горбатов в фильме «Майор Гром»

Непоседливым Близнецам нравятся триллеры, интеллектуальные детективы и ироничные комедии. Все, что заставляет мозг шевелиться и не дает скучать. 

Комикс-франшиза «Майор Гром» — бурный коктейль из всего этого одновременно. Фильмы о российском супергерое всегда несутся галопом: только что был крутой экшен, теперь абсурдная комедия, хотя так-то — детектив. Главный герой — брат-близнец любого Близнеца. Стреляет и пулями, и шутками, и всегда выкручивается.

Варианты на замену: «Миссия: невыполнима», «Джентльмены»

Что-то другое: «Все везде и сразу», «Начало»

Рак

Оливия Колман и Энтони Хопкинс в фильме «Отец »
Оливия Колман и Энтони Хопкинс в роли Энн и Энтони в фильме «Отец »

Чувствительные Раки обожают камерные драмы и душевные фильмы о семье с глубокими эмоциями.  

Трогательная история «Отец» разобьет Раку сердце, а потом ласково склеит его обратно. По сюжету из-за болезни пожилой человек теряет связь с реальностью, а на долю его дочери выпадают все связанные с этим испытания. Уходит все, но остается потребность человека в любви. Рак с его привязанностью к семье лучше других ощутит эту нежность сквозь боль. 

Что-то другое: «Бруталист», «Мулен Руж»

Лев

Марго Робби в фильме «Барби»
Марго Робби в роли Барби в фильме «Барби»

Царственные Львы впечатляются роскошью, величием и триумфами. 

Яркая и стильная история «Барби» харизме знака вполне соответствует. Кукольная красавица попадает в реальный мир с его противоречиями и трудностями. Кто же, как не Лев, знает о том, как трудно в нем блистать и сиять. Но делать это надо, потому что самое важное — оставаться собой, несмотря ни на что.

Варианты на замену: «Малефисента», «Безумно богатые азиаты»

Дева

Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй в фильме «Стажер»
Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй в роли Джулс Остин и Бена в фильме «Стажер»

Практичный и аналитический знак уважает порядок, логику и детали. Если детектив — чтобы все по полочкам, если история — важно соответствие фактам.  

Ну а если комедия, то «Стажер» с Робертом Де Ниро. Веселое руководство по идеальной организации жизни, которую так ценит Дева. Присутствие в рабочем коллективе старомодного и отставшего от эпохи сотрудника идет на пользу и компании, и душевному комфорту начальницы. 

Варианты на замену: «Дьявол носит Prada», «Деловая женщина»

Что-то другое: «Социальная сеть», «99 франков»

Весы

Джулия Робертс в фильме «Эрин Брокович»
Джулия Робертс в роли Эрин в фильме «Эрин Брокович»

Очаровашки-Весы долго сомневаются — красивая мелодрама или легкая комедия? И всегда находят гармонию. 

«Эрин Брокович» — как раз про то, как обаяние и поиск справедливости ломают любую закостенелую систему. Джулия Робертс играет совсем не идеальную женщину. На Эрин виснет орава детей, она носит слишком короткие юбки, но именно ей удается доказать вину корпорации, на которую работает куча юристов.  

Варианты на замену: «Улыбка Моны Лизы», «Суфражистка»

Скорпион

Деми Мур в фильме «Субстанция»
Деми Мур в фильме «Субстанция»

Загадочным Скорпионам по душе мистика, триллеры и все, что будоражит сознание.  

Фильм с элементами хоррора «Субстанция» копается как раз в запретном для героини — страхе старения и жестокой зависимости от внешности. Скорпиону очень хорошо знакомо, как это — столкнуться с тьмой внутри себя и попасть под ее власть (бр-р).

Варианты на замену: «Солнцестояние», «Догвилль» 

Стрелец

Наоми Аки в фильме «Подай знак»
Наоми Аки в роли Фриды в фильме «Подай знак»

Бесстрашные Стрельцы обожают приключения, фантастику и фильмы о путешествиях. 

Вместе с героиней фильма «Подай знак» Стрелец ринется на край света за развлечениями и увидит жизнь, похожую на райскую вечеринку. Для тусовщика лучше приманки и не придумаешь. Но как только он поймет, что его заманили в ловушку, мгновенно вступит в непримиримый бой с негодяями. Больше всего правдоруб-Стрелец ненавидит ложь и несправедливость.

Варианты на замену: «Время», «Довод»

Что-то другое: «Властелин колец», «Интерстеллар»

Козерог

Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон в фильме «Анора»
Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон в Ивана Захарова и Аноры роли в фильме «Анора»

Амбициозные Козероги оценят в кино правду жизни. Им нравятся драмы, нуар и сатирические черные комедии.

Победителям по жизни — оскароносный фильм. Героиня «Аноры» выходит замуж за сына олигарха. Тема, понятная знаку, уважающему иерархию — используй связи! Но, хотя на брак Козероги смотрят как на деловой договор, это не значит, что они не верят в любовь. Просто понимают: порой роскошь — это не деньги, а чувства.

Варианты на замену: «Великий Гэтсби», «Меланхолия»

Что-то другое: «Выживший», «Игры разума»

Водолей

Леонардо Ди Каприо в фильме «Не смотрите наверх»
Леонардо Ди Каприо в роли доктора Рэндалла Минди в фильме «Не смотрите наверх»

Неординарным Водолеям подойдут антиутопии, футуристичные проекты и нестандартное кино.  

Будете искать что-то более подходящее, чем «Не смотрите наверх» — не найдете. Абсурдный и смешной крик души. Человечество игнорирует реальную катастрофу, опасаясь мнимых и глупых. Вот это действительно странно, а не поведение Водолея, которое многие не понимают.

Варианты на замену: «Кин-дза-дза!», «Мама»

Что-то другое: «Матрица», «Мальчишник в Вегасе»

Рыбы

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в фильме «Мастер и Маргарита»
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в роли Маргариты и Мастера в фильме «Мастер и Маргарита»

Мечтательные Рыбы погрузятся в атмосферные фэнтези, сказки и лирические драмы.  

Свою реальность они не отличают от собственных выдумок, примерно также преобразуется жизнь в футуристической Москве 30-х в экранизации Булгакова «Мастер и Маргарита». Творческий знак зодиака проникнется смелой попыткой режиссера поиграть в соавтора с классиком. Заодно Рыбы вспомнят про свою удивительную способность растворяться в любви. 