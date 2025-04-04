Яркая и стильная история «Барби» харизме знака вполне соответствует. Кукольная красавица попадает в реальный мир с его противоречиями и трудностями. Кто же, как не Лев, знает о том, как трудно в нем блистать и сиять. Но делать это надо, потому что самое важное — оставаться собой, несмотря ни на что.