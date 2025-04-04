Скандальный сериал «Белый лотос» подвергся цензуре в Индии за оскорбление Будды

Цензуре, утверждает издание, подверглась сцена, во время которой сын Белинды Зайон прячется за статую Будды из-за выстрелов в отеле и произносит: «Пожалуйста, пусть с моей мамой все будет хорошо». Когда герой вновь слышит выстрелы, то вновь обращается к статуе с фразой: «Какого хрена? Я же попросил защитить маму, ублюдок!».