Николай Бурляев назвал Тарковского величайшим режиссером планеты

Андрей Тарковский — величайший режиссер планеты. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев. Он также поделился воспоминаниями о дружбе с великим маэстро.
«Я счастлив, что в моей жизни был такой момент, когда Андрей Арсеньевич мне сказал: “Ты мне самый близкий в жизни человек”. Я обомлел, поскольку он никогда до этого мне такого не говорил», — рассказал Бурляев.
По его мнению, Тарковский стоит на одном уровне с Пушкиным, Лермонтовым, Рахманиновым, Шекспиром и Гете.
4 апреля Тарковскому исполнилось бы 93 года. Бурляев сыграл главные роли в его фильмах «Иваново детство» и «Андрей Рублев».
До этого сообщалось, что на Исторической сцене Мариинского театра 3 и 4 апреля покажут оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в постановке Тарковского. Оба показа состоятся под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.