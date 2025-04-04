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Путин призвал при съемке кино в зоне СВО помнить о мерах безопасности

В свою очередь министр культуры Ольга Любимова отметила, что студенты ВГИК с самого начала специальной военной операции просили их взять туда для работы
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Документалисты и операторы, приезжающие в зону СВО снимать фильмы, должны помнить о соблюдении необходимых мер безопасности. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.

В ходе беседы министр отметила студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), которые с самого начала СВО просили их взять туда для работы.

«И как только военные нам по безопасности разрешили, а это было достаточно рано, они рванули вместе с молодыми педагогами, это же в лучших традициях нашего Института кинематографии имени Герасимова», — рассказала Любимова.

«Главное, чтобы соблюдали необходимые меры безопасности», — отметил глава государства.