Путин призвал при съемке кино в зоне СВО помнить о мерах безопасности

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Документалисты и операторы, приезжающие в зону СВО снимать фильмы, должны помнить о соблюдении необходимых мер безопасности. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.
В ходе беседы министр отметила студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), которые с самого начала СВО просили их взять туда для работы.
«И как только военные нам по безопасности разрешили, а это было достаточно рано, они рванули вместе с молодыми педагогами, это же в лучших традициях нашего Института кинематографии имени Герасимова», — рассказала Любимова.
«Главное, чтобы соблюдали необходимые меры безопасности», — отметил глава государства.