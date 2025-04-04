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Невероятный Халк: 5 актеров, сыгравших зеленого монстра в кино

От телесериала 70-х до «Мстителей». Вспоминаем эволюцию Халка на экране
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Лу Ферриньо в сериале «Невероятный Халк»/Марк Руффало в фильме «Мстители»
Лу Ферриньо в сериале «Невероятный Халк»/Марк Руффало в фильме «Мстители»

Халк — один из самых узнаваемых персонажей комиксов Marvel, прошедший долгий путь от графических новелл до большого экрана. За полвека амплуа неудержимого супергероя примерили разные звезды, каждый из которых внес что-то новое в образ Брюса Баннера и его зеленое альтер эго. О всех киновоплощениях героя расскажем в статье.

1. Билл Биксби

Билл Биксби в сериале «Невероятный Халк»
Билл Биксби в роли Брюса Баннера в сериале «Невероятный Халк»

Первым за адаптацию комиксов о супергерое в конце 70-х взялся телеканал CBS. В центре сюжета — ученый Брюс Баннер, чьи эксперименты приводят к неожиданным и наводящим ужас последствиям. В моменты сильного стресса он превращается в гигантского зеленого монстра, готового крушить все вокруг.

Интересно, что изначально Билл Биксби отказался от участия в проекте, но, прочитав сценарий, изменил свое решение. Персонаж, разрываемый внутренними демонами, стал символизировать борьбу человека со своим животным началом.​ 

Роль в сериале «Невероятный Халк» принесла Биксби мировую известность и признание критиков. Но, несмотря на экранный успех, личная жизнь Билла была полна трагедий. Развод с женой, потеря единственного сына и последующее самоубийство супруги стали тяжелыми ударами для артиста. Тем не менее он продолжал работать, находя утешение и смысл в творчестве. Билл Биксби умер от рака в 1993 году в возрасте 59 лет.

2. Лу Ферриньо

Лу Ферриньо в сериале «Невероятный Халк»
Лу Ферриньо в роли Халка в сериале «Невероятный Халк»

Очевидно, технологии второй половины 20-го века не позволяли превратить актера с обычным телосложением в мускулистого великана на экране. Поэтому создателям понадобился исполнитель с выдающимися внешними данными.

Вдохновленный героями комиксов, Лу Ферриньо с ранних лет занимался бодибилдингом. Усердные тренировки принесли свои плоды: в 1973 году Лу завоевал титул «Мистер Америка», а затем дважды подряд становился «Мистером Вселенная», став самым молодым обладателем этого звания в истории. Карьера Ферриньо в бодибилдинге была впечатляющей, но он стремился к большему. 

В 1977 году Лу предложили роль Халка в телесериале с Биксби, и он с энтузиазмом принял этот вызов. Нужды в спецэффектах не было: мускулатура и харизма культуриста сами по себе создавали убедительный образ. После завершения шоу Ферриньо продолжил озвучивать персонажа в мультсериалах и фильмах киновселенной Marvel.

3. Эрик Бана

Эрик Бана в фильме «Халк»
Эрик Бана в роли Халка в фильме «Халк»

Когда в начале нулевых дело дошло до полнометражной адаптации, Голливуд обратил внимание на австралийского актера, чья карьера стремительно набирала обороты. После отмеченных критиками ролей в триллере «Взгляд изнутри» и военной драме «Черный ястреб» режиссер Энг Ли пригласил Эрика Бану на главную роль в боевике 2003 года «Халк».

Интерпретация Баны исследовала внутренние конфликты Брюса Баннера, погружаясь в глубины его психологии. Несмотря на смешанные отзывы критиков и довольно прохладный прием у зрителей, «Халк» стал первой серьезной попыткой перенести историю героя на большой экран с помощью современных технологий.

4. Эдвард Нортон

Эдвард Нортон в фильме «Невероятный Халк»
Эдвард Нортон в роли Халка в фильме «Невероятный Халк»

На заре киновселенной Marvel студия решила перезапустить историю и найти нового исполнителя главной роли. Выбор пал на Эдварда Нортона, известного по культовой картине Дэвида Финчера «Бойцовский клуб».

Известно, что во время работы над «Невероятным Халком» Нортон активно «вмешивался» в творческий процесс, переписывая сценарий, чтобы глубже раскрыть драму своего персонажа. И действительно, фильм получился довольно мрачным в сравнении с предыдущими адаптациями и другими лентами Marvel. Тем не менее растущий интерес публики к супергеройскому жанру и звездный каст (Лив Тайлер, Тим Рот, Уильям Херт) обеспечили «Невероятному Халку» коммерческий успех.

Однако сотрудничество Эдварда с Marvel оказалось недолгим. Во время работы над очередными проектами студия объявила о замене Нортона на Марка Руффало. Официально это решение объяснялось необходимостью найти актера, который бы лучше соответствовал творческому и коллективному духу съемочной команды.

5. Марк Руффало

Марк Руффало в фильме «Мстители»
Марк Руффало в роли Халка в фильме «Мстители»

Звезда «Зодиака» и «Острова проклятых» дебютировал в качестве Халка в 2012 году в кроссовере «Мстители». С тех пор Марк Руффало стал неизменным исполнителем роли доктора Баннера, появляясь во многих картинах геройской франшизы. Несмотря на то что Руффало так и не получил сольного проекта в рамках киновселенной, его экранный персонаж эволюционировал, отражая профессиональный рост и самого актера.

Помимо участия в блокбастерах, Марк продолжил сниматься в успешных драматических сериалах и фильмах. С выхода первых «Мстителей» он успел получить «Эмми», «Золотой глобус» и несколько номинаций на премию «Оскар». 