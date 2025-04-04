Роль в сериале «Невероятный Халк» принесла Биксби мировую известность и признание критиков. Но, несмотря на экранный успех, личная жизнь Билла была полна трагедий. Развод с женой, потеря единственного сына и последующее самоубийство супруги стали тяжелыми ударами для артиста. Тем не менее он продолжал работать, находя утешение и смысл в творчестве. Билл Биксби умер от рака в 1993 году в возрасте 59 лет.