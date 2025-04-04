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Том Круз почтил память Вэла Килмера

Актеры вместе снимались в фильме «Лучший стрелок»
Вэл Килмер и Том Круз в фильме «Лучший стрелок»
Вэл Килмер и Том Круз в фильме «Лучший стрелок»

Голливудский актер Том Круз почтил память своего коллеги по фильму «Лучший стрелок» Вэла Килмера. Его речь на фестивале владельцев кинотеатров CinemaCon в Лас-Вегасе цитирует Variety.

В Caesars Palace он объявил минуту молчаниюя по Вэлу Килмеру.

«Я не могу вам передать, насколько я восхищаюсь его работой, как я был благодарен и польщен, когда он присоединился к “Лучшему стрелку” и вернулся позже для “Топ Ган: Мэверик”. Было бы очень здорово, если бы мы могли быть с ним здесь и сейчас, ведь он любил кино и дал нам всем очень много. Просто подумайте обо всех замечательных временах, которые мы провели с ним», — сказал он.

Круз и Килмер встретились на съемках фильма «Лучший стрелок» в 1986 году — они играли соперничающих летчиков-истребителей Мэверика и Айсмена, которые в конечном итоге подружились.

«Лучший стрелок» собрал $350 млн и сделал Круза и Килмера настоящими кинозвездами. Они воссоединились почти 40 лет спустя для съемок в фильме «Лучший стрелок: Мэверик» в 2022 году.

Вэл Килмер в фильме «Топ Ган: Мэверик»
Вэл Килмер в фильме «Топ Ган: Мэверик»Источник: Legion-Media.ru

Килмер вернулся в роли Айсмена в эмоциональной сцене, которая в итоге стала последним появлением актера на экране.

У Килмера в 2015 году диагностировали рак горла, он не мог говорить, поэтому голос артиста был воссоздан в фильме с помощью искусственного интеллекта.