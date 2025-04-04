Том Круз почтил память Вэла Килмера

«Я не могу вам передать, насколько я восхищаюсь его работой, как я был благодарен и польщен, когда он присоединился к “Лучшему стрелку” и вернулся позже для “Топ Ган: Мэверик”. Было бы очень здорово, если бы мы могли быть с ним здесь и сейчас, ведь он любил кино и дал нам всем очень много. Просто подумайте обо всех замечательных временах, которые мы провели с ним», — сказал он.