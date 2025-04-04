Звезда Хита Леджера ярко вспыхнула в Голливуде в нулевые. Он начинал с ролей обаятельных парней, но быстро перешел к драматическим образам. К сожалению, мы так и не узнаем, как могла бы развиваться его карьера — 22 января 2008 года Леджера нашли мертвым в его манхэттенских апартаментах. Причиной смерти стала передозировка снотворным и успокоительными: бессонница и тревожность преследовали артиста всю жизнь.
Вспоминаем роли актера, который ушел слишком рано — в 28 лет.
1. «10 причин моей ненависти»
Уолтер Стратфорд всерьез беспокоится за младшую дочь Бьянку (Лариса Олейник), которая пользуется успехом у парней, и устанавливает правило: Бьянка может встречаться с кем угодно, но только если ее старшая сестра Катарина (Джулия Стайлз) тоже отправится на свидание. Но, кажется, никто не рискнет связываться с Кэт, кроме местного хулигана Патрика (Хит Леджер).
Романтическая комедия, вдохновленная шекспировской пьесой «Укрощение строптивой», стала голливудским дебютом австралийца. Когда он пришел на пробы, актерский состав уже утвердили, а главную мужскую роль готовились отдать Джошу Хартнетту. Тот уступил, так как уже снялся в похожем амплуа, но Хит все равно столкнулся с проблемой — австралийский акцент. Впрочем, режиссера это позабавило, ведь говор придавал персонажу особенной дерзости.
Одна из самых запоминающихся сцен в ромкоме «10 причин моей ненависти» — серенада Патрика под I Can’t Take My Eyes Off You, после которой сердце Кэт наконец-то начинает таять.
2. «Патриот»
Первый громкий успех Хиту принесла историческая драма Роланда Эммериха «Патриот». В этой масштабной картине он сыграл Гэбриэла — храброго и упрямого сына Бенджамина Мартина (Мэл Гибсон). В прошлом Бенджамин был солдатом британской армии, но теперь возглавляет отряд повстанцев и сражается за независимость США от британской короны. На роль Гэбриэла также пробовались Джейк Джилленхол и Пол Уокер, но в итоге она досталась Леджеру.
3. «История рыцаря»
Обычный оруженосец Уильям решает изменить судьбу. Парень надевает чужие доспехи, придумывает благородное происхождение и выходит на рыцарский турнир, на который допускается только знать.
На съемках картины «История рыцаря» не обошлось без курьезов. Леджер случайно выбил режиссеру Брайану Хелгеленду передние зубы, когда тот слишком близко подлез во время съемки драки, и некоторое время у постановщика были проблемы с речью.
Боевик получила теплые отзывы, но в прокате провалился. Многие считают, что фильму не повезло, так как в это же время на большие экраны вышел феноменально успешный «Шрэк».
4. «Горбатая гора»
История про двух ковбоев в исполнении Хита Леджера и Джейка Джилленхола казалась всем слишком рискованным проектом. Поначалу режиссерское кресло занимал Гас Ван Сент. Он предлагал главные роли Леонардо ДиКаприо, Брэду Питту и другим звездам, но те отказались. В итоге Ван Сент тоже покинул кресло, и место занял Энг Ли. Под его руководством «Горбатая гора» вышла в 2005 году и, несмотря на опасения студии, оказалась успешным фильмом, а Леджер получил первую номинацию на «Оскар».
На съемках Хит познакомился с Мишель Уильямс, сыгравшей его экранную жену. Вскоре роман стал реальностью, и у пары родилась дочь Матильда Роуз. Счастливый Леджер даже взял паузу в карьере, чтобы проводить с малышкой, которую он обожал, больше времени.
5. «Темный рыцарь»
В неспокойном Готэме появляется новый злодей — Джокер. Чтобы остановить безумного террориста, Бэтмен (Кристиан Бэйл) объединяется с окружным прокурором Харви Дентом (Аарон Экхарт) и лейтенантом Джимом Гордоном (Гари Олдман).
С самого начала Кристофер Нолан видел в этой роли Хита Леджера. Однако фанаты отнеслись к выбору негативно. Никто не верил, что звезда мелодрам справится с образом величайшего врага Бэтмена.
Готовясь к съемкам, Леджер провел месяц в полном одиночестве, погружаясь в психологию персонажа. Он сам придумал манеры, походку и характерные жесты Джокера. Своей игрой Хит затмил всех, но, к сожалению, не дожил до премьеры «Темного рыцаря». За роль актер посмертно был удостоен «Золотого глобуса» и «Оскара». Статуэтку Американской киноакадемии получила трехлетняя дочь артиста.
6. «Воображариум доктора Парнаса»
Доктор Парнас (Кристофер Пламмер) заключает сделку с мистером Ником (Том Уэйтс): в обмен на волшебство дьявол требует от Парнаса его дочь Валентину. Но персонаж не может этого допустить и готов на все, чтобы спасти девушку.
Фэнтези Терри Гиллиама «Воображариум доктора Парнаса» стал последней работой Хита Леджера. Внезапная смерть исполнителя повлияла на производство картины. Съемки не были завершены, а у создателей не было бюджета, чтобы переснять фильм с новым актером.
На помощь пришли друзья: Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл. В сценарий внесли правки: помощник доктора Тони меняет внешность каждый раз, когда проходит через зеркало. Это позволило объяснить, почему герой выглядит по-разному. Все трое отказались от гонораров в пользу дочери Леджера.
7. «Меня там нет»
В экспериментальном байопике Тодда Хейнса Хит воплотил одну из шести граней Боба Дилана. Его герой Робби Кларк — талантливый молодой актер, стремительно набирающий популярность. При этом брак Робби трещит по швам, и жена в итоге добивается развода и получает опеку над детьми.
Фильм «Меня там нет» раскрывает Дилана через несколько персонажей, которых играют в том числе Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл и Ричард Гир. Поклонники Леджера считают, что это одна из самых недооцененных работ в карьере звезды.