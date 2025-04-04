История про двух ковбоев в исполнении Хита Леджера и Джейка Джилленхола казалась всем слишком рискованным проектом. Поначалу режиссерское кресло занимал Гас Ван Сент. Он предлагал главные роли Леонардо ДиКаприо, Брэду Питту и другим звездам, но те отказались. В итоге Ван Сент тоже покинул кресло, и место занял Энг Ли. Под его руководством «Горбатая гора» вышла в 2005 году и, несмотря на опасения студии, оказалась успешным фильмом, а Леджер получил первую номинацию на «Оскар».