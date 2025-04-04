43-летняя Джессика Альба показала фигуру в крошечном бикини

Знаменитость занимается спортом практически каждый день. Альба говорила подписчикам, что старается не пропускать тренировки, а если не успевает доехать до зала, то занимается дома. Весь необходимый спортивный инвентарь она давно закупила. Также звезда строго следит за питанием и редко позволяет себе нарушать режим. По словам артистки, она не ищет отговорки, а постоянно работает над собой.