43-летняя Джессика Альба показала фигуру в крошечном бикини

Актриса Джессика Альба показала фигуру в крошечном бикини. Звезда позировала на пляже и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Весенние каникулы с моими подругами», — отметила артистка.
Знаменитость занимается спортом практически каждый день. Альба говорила подписчикам, что старается не пропускать тренировки, а если не успевает доехать до зала, то занимается дома. Весь необходимый спортивный инвентарь она давно закупила. Также звезда строго следит за питанием и редко позволяет себе нарушать режим. По словам артистки, она не ищет отговорки, а постоянно работает над собой.
В 2025 году Альба объявила о разводе с кинопродюсером Кэшом Уорреном после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У экс-супругов трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 7-летний сын Хейс.
Инсайдеры уточняли, что супруги в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия». По словам источника PageSix, у пары не было брачного договора. И они запросили совместную физическую и юридическую опеку над детьми.
Ранее Джессика Альба показала архивное фото в кожаном бикини.