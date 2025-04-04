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На ММКФ пройдет премьера фильма с одной из последних ролей Добровольской

Премьера комедии «Туда» состоится 22 апреля в рамках конкурсной программы «Русские премьеры»

На 47-м Московском международном кинофестивале состоится премьера фильма «Туда» с одной из последних ролей народной артистки России Евгении Добровольской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дистрибьютора картины «НМГ Кинопрокат».

«Алексей Серебряков и Евгения Добровольская исполнили роли родителей Вадима, персонажа Петра Федорова. К сожалению, для Евгении эта роль стала одной из последних», — отметили прокатчики.

Евгения Добровольская на съемках фильма «Туда»
Евгения Добровольская на съемках фильма «Туда»

Сюжет картины режиссера Ивана Петухова («Сестры») разворачивается вокруг поездки на такси из Москвы в Уфу. Для актрисы Веры (Ирина Старшенбаум) и водителя Вадима (Петр Федоров) путешествие станет особенным.

По словам Петухова, это фильм не про путешествие с конечной точкой, а про движение без оглядки к еще не известному будущему.

Премьера фильма пройдет 22 апреля на Международном московском кинофестивале. В широкий прокат «Туда» выходит 15 мая.

О смерти Добровольской стало известно в начале января. Артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием.