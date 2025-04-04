Евгений Миронов получил премию «За поддержку и продвижение русской культуры»

Новая награда появилась (в числе организаторов — БДТ им. Товстоногова и петербургское отделение СТД России) для того, чтобы поддержать деятелей культуры, укрепляющих культурные связи, тех, кто организует проекты за границей и при этом сохраняет гуманистические традиции русской культуры.