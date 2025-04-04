Евгений Миронов получил премию «За поддержку и продвижение русской культуры»

В рамках ХХVII фестиваля русских театров «Встречи в России» в петербургском Таврическом дворце впервые вручили Международную премию имени Кирилла Лаврова «За поддержку и продвижение русской культуры». Лауреатом стал актер и худрук Театра наций Евгений Миронов.
Новая награда появилась (в числе организаторов — БДТ им. Товстоногова и петербургское отделение СТД России) для того, чтобы поддержать деятелей культуры, укрепляющих культурные связи, тех, кто организует проекты за границей и при этом сохраняет гуманистические традиции русской культуры.
Премия учреждена к 100-летию народного артиста СССР Кирилла Лаврова, много лет служившего в БДТ и после ухода Георгия Товстоногова возглавлявшего прославленный театр. Вековой юбилей Лаврова будет отмечаться в сентябре нынешнего года. Но имена первых лауреатов премии его имени уже известны.
Среди отмеченных новой престижной наградой помимо Миронова — худрук и директор петербургского МДТ-Театра Европы Лев Додин и худрук театра «Санкт-Петербург Опера» Юрий Александров.
Ранее Евгений Миронов высказался о номинации «Аноры» на «Оскар».