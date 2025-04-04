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Михаил Тройник прокомментировал расставание с Юлией Пересильд

Актер заявил, что теперь их с Пересильд связывают только дружеские и рабочие отношения
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд и Михаил ТройникИсточник: Алексей Молчановский

Актер Михаил Тройник высказался о расставании со звездой фильма «Вызов» Юлией Пересильд после трех лет отношений. Его цитирует StarHit.

По словам бывшего возлюбленного актрисы, теперь их с Пересильд связывают только дружеские и рабочие отношения.

«Мы расстались с благодарностью и уважением друг к другу. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало, говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», — заявил Тройник, добавив, что все прошло «честно и спокойно».

Ранее 40-летняя Пересильд сообщила, что решила сама объявить о разрыве с бойфрендом, чтобы «избежать слухов и сплетен». Она добавила, что продолжит играть с бывшим возлюбленным совместный спектакль «Последнее лето».