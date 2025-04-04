45-летняя Кейт Хадсон снялась в откровенном купальнике с глубоким декольте

Актриса Кейт Хадсон снялась в откровенном купальнике, обнажив грудь. Звезда позировала в белом монокини на шезлонге и поделилась кадром в соцсети.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Ты так восхитительна», «Идеальная», «Какая красотка», «Сногсшибательная девушка», «Невероятная Кейт», «Вау, потрясающе выглядишь», «Ты просто великолепна», «Нет слов», «Как всегда, роскошная».
У артистки трое детей. Первенца Райдера она родила в 2004 году от рок-музыканта Криса Робинсона. Супруги развелись в 2007 году после семи лет брака. От лидера группы Muse Мэттью Беллами артистка воспитывает 13-летнего мальчика Бингема. Хадсон расторгла помолвку с музыкантом в 2014 году. С декабря 2016 года актриса состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую дочь Рани Роуз.
Звезда недавно объяснила, почему не хочет выходить замуж за своего жениха. Актриса призналась Дрю Бэрримор, что Фудзикава сделал ей предложение пять лет назад, и она сказала «да», но артистке больше нравится идея «быть помолвленной всю жизнь». Хадсон также не хочет тратить деньги на торжество, поэтому пока они с возлюбленным даже не думают о свадьбе.