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Депутат Милонов пригрозил актеру Депардье тюрьмой в случае приезда в Россию

Депутат Госдумы заявил, что в России не ждут французского актера
Жерар Депардье
Жерар ДепардьеИсточник: Legion-Media.ru

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал французского актера Жерара Депардье чучелом и приспособленцем. Его цитирует «Общественная служба новостей».

Комментируя планы артиста вернуться в Россию, Милонов заявил, что актера здесь не ждут.

«Он такой же предатель и приспособленец, как и все те беглые артисты», — высказался парламентарий.

По мнению депутата, актер считает, что Россия «станет для него спасательным островком» на фоне судебных разбирательств во Франции.

«Черта с два, он даже к границе нашей не приблизится после своих слов о России, когда началась спецоперация. И я прослежу, чтобы это чучело к нам не приехало, а если доедет, то посадим», — заключил Милонов.

Ранее представитель Жерара Депардье Арно Фрилле заявил, что актер не собирается навсегда переезжать в Россию, однако скоро посетит страну.