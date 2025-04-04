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Стало известно о скандале между создателями «Белого лотоса»

Композитор «Белого лотоса» де Веер покинул проект из-за ссор с Майком Уайтом
Кадр из сериала «Белый лотос» (3 сезон)
Кадр из сериала «Белый лотос» (3 сезон)

Композитор «Белого лотоса» Кристобаль Тапия де Веер ушел из проекта после третьего сезона. Об этом сообщает издание The New York Times.

Лауреат двух премии «Эмми» за музыку к сериалу покинул команду из-за ссор с шоураннером Майком Уайтом и продюсерами «Белого лотоса». Он назвал некоторые беседы с коллегами «истеричными ссорами», которые, по словам композитора, начались еще во время работы над первым сезоном: Уайт требовал легкого и оптимистичного звучания, а сам де Веер стремился к экспериментам.

Музыкальная тема третьего сезона сериала вызвала споры среди фанатов, а сам Кристобал заявил, что надеялся услышать в заставке к сериям полную версию, которая перекликалась с предыдущими саундтреками. Он даже выкладывал оригинал в своих социальных сетях. Кто станет композитором четвертого сезона шоу, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что звезда «Белого лотоса» ответила на комментарии о торчащих зубах.