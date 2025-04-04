Стало известно о скандале между создателями «Белого лотоса»

Лауреат двух премии «Эмми» за музыку к сериалу покинул команду из-за ссор с шоураннером Майком Уайтом и продюсерами «Белого лотоса». Он назвал некоторые беседы с коллегами «истеричными ссорами», которые, по словам композитора, начались еще во время работы над первым сезоном: Уайт требовал легкого и оптимистичного звучания, а сам де Веер стремился к экспериментам.