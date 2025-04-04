Это важный фильм не только для Роберта Дауни-мл., но и для супергеройского кино в целом. «Железный человек» открыл новую эру Marvel и представил миру Тони Старка — гениального миллиардера, плейбоя и филантропа, который становится супергероем после попадания в плен террористов.