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Роберту Дауни-младшему — 60 лет: лучшие фильмы в его непростой карьере

Один из самых харизматичных актеров Голливуда Роберт Дауни-младший отмечает 60-летие 4 апреля. Его карьера прошла через взлеты и падения, но в итоге он стал настоящей иконой киноиндустрии. Вспоминаем его самые яркие роли.
Евгения Башинская
Редактор Кино Mail
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл.Источник: Legion-Media.ru

1. «Поцелуй навылет»

Роберт Дауни-мл. в фильме «Поцелуй навылет»
Роберт Дауни-мл.в роли Гарольда Локхарта в фильме «Поцелуй навылет»

«Поцелуй навылет» — это черная комедия в стиле нео-нуар, в которой также сочетаются элементы детектива и триллера. Роберт Дауни-мл. играет мелкого вора Гарри, который случайно попадает в мир Голливуда и становится напарником частного детектива (Вэл Килмер). Вместе они оказываются втянутыми в запутанное убийство, полное неожиданных поворотов и абсурдных ситуаций.

Картина примечательна остроумным сценарием и великолепным дуэтом Дауни и Килмера. Фильм не получил широкой известности, но среди киноманов считается одним из самых стильных и умных фильмов в карьере Дауни.

2. «Железный человек»

Роберт Дауни-мл. в фильме «Железный человек»
Роберт Дауни-мл.в роли Тони Старка в фильме «Железный человек»

Это важный фильм не только для Роберта Дауни-мл., но и для супергеройского кино в целом. «Железный человек» открыл новую эру Marvel и представил миру Тони Старка — гениального миллиардера, плейбоя и филантропа, который становится супергероем после попадания в плен террористов.

Роль Тони Старка идеально подошла Дауни. Актер смог привнести в персонажа  фирменную иронию, остроумие и эмоциональную глубину. Можно даже сказать, что  «Железный человек» стал не просто еще одним фильмом про супергероя, а картиной, задавшей тон всей киновселенной Marvel. 

3. «Шерлок Холмс»

Роберт Дауни-мл. в фильме «Шерлок Холмс»
Роберт Дауни-мл. в роли Шерлока Холмса в фильме «Шерлок Холмс»

Когда Гай Ричи взялся за экранизацию приключений Шерлока Холмса, мало кто ожидал, что Роберт Дауни-мл. исполнит главную роль. Однако его харизматичная, эксцентричная и одновременно гениальная интерпретация легендарного детектива покорила зрителей по всему миру.

В фильме Холмс предстал не только как талантливый сыщик, но и как великолепный боец, обладающий незаурядной смекалкой и саркастичным чувством юмора. В дуэте с Джудом Лоу, исполнившим роль доктора Ватсона, Дауни создал уникальный образ Холмса, который отличается от классического, но при этом сохраняет дух оригинального персонажа. 

4. «Солист»

Роберт Дауни-мл. в фильме «Солист»
Роберт Дауни-мл. в роли Стива Лопеса в фильме «Солист»

«Солист» основан на реальных событиях и повествует о жизни журналиста Стива Лопеса (Роберт Дауни-младший), который встречает бездомного музыканта Натаниэля Айерса (Джейми Фокс). Главный герой пытается помочь талантливому человеку вернуться к нормальной жизни, но вскоре осознает, что не все проблемы можно решить привычными методами.

Это трогательная и вдохновляющая история, раскрывающая тему дружбы, преданности и социальной несправедливости. Хотя фильм не стал кассовым хитом, он получил высокую оценку критиков.

5. «Судья» (2014)

Роберт Дауни-мл. в фильме «Судья»
Роберт Дауни-мл. в роли Хэнка Палмера в фильме «Судья»

В этой драме Роберт Дауни-мл. предстал в образе успешного адвоката Хэнка Палмера, который вынужден вернуться в родной город, чтобы защищать своего отца, обвиненного в убийстве. Отец Хэнка (Роберт Дювалл), — строгий судья, с которым у главного героя сложные отношения.

«Судья» — это эмоционально насыщенный фильм, в котором Дауни показывает себя с новой, глубоко драматической стороны. Его персонаж сталкивается с личными демонами, семейными проблемами и необходимостью переосмыслить свою жизнь.