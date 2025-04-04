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Умер продюсер фильма «Дворец» с Александром Петровым Жан-Луи Порше

Швейцарский кинематографист покончил жизнь самоубийством
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Швейцарский кинематографист, режиссер и сценарист Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения. Об этом сообщила газета Le Temps.

По данным СМИ, трагедия произошла 31 марта — через два дня после того, как Жан-Луи отметил свой 76-й день рождения.

В прошлом году кинематографист попал в серьезную автокатастрофу. В окружении Порше сообщили, что он почти полностью восстановился и не жаловался на здоровье.

Близкие знаменитости предположили, что мужчина свел счеты с жизнью из-за финансовых трудностей. Он согласился стать продюсером фильма режиссера Романа Полански «Дворец» с российским актером Александром Петровым, что стало роковым решением для него. Производство картины обошлось в 17 млн евро, а Порше пришлось влезть в долги, чтобы завершить съемки. Однако в мировом прокате «Дворец» собрал менее миллиона, что стало оглушительным финансовым провалом.

Ранее 1 апреля стало известно о смерти российского актера и режиссера Рашида Тугушева. Он ушел из жизни в возрасте 63 лет 28 марта, какие-либо другие подробности не приводятся.