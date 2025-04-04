Умер продюсер фильма «Дворец» с Александром Петровым Жан-Луи Порше

Близкие знаменитости предположили, что мужчина свел счеты с жизнью из-за финансовых трудностей. Он согласился стать продюсером фильма режиссера Романа Полански «Дворец» с российским актером Александром Петровым, что стало роковым решением для него. Производство картины обошлось в 17 млн евро, а Порше пришлось влезть в долги, чтобы завершить съемки. Однако в мировом прокате «Дворец» собрал менее миллиона, что стало оглушительным финансовым провалом.