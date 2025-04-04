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Режиссер «Ландышей» захотел снять биографический фильм о Михаиле Ефремове

Режиссер Александр Карпиловский считает, что после освобождения Ефремов будет востребован в кино
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Александр Карпиловский заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, что мечтает снять документальный фильм о Михаиле Ефремове или философскую драму с участием актера.

«За то, чтобы заполучить Ефремова, режиссеры готовы платить миллионные гонорары. Я тоже готов», — поделился постановщик.

Карпиловский считает, что после выхода из тюрьмы и пережитой Ефремовым трагедии актер стал «невероятно интересен и многогранен», а его игра «куда более глубокой и пронзительной».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.