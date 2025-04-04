Тина Канделаки назвала фильм «Батя 2. Дед» достойным «Оскара»

«Я не побоюсь и нарушу все кино- и телевизионные традиции и скажу, что это картина, с которой не уйдет никто. Я знаю, как вы будете эту картину провожать, хотя я еще не знаю, как вы будете ее встречать. Если бы кто-то у меня спросил: “Вот какую российскую картину стоило бы выдвинуть на “Оскар”?" Это абсолютно очевидная картина, которую вы сегодня увидите», — призналась телезвезда.