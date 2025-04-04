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Тина Канделаки назвала фильм «Батя 2. Дед» достойным «Оскара»

Телеведущая считает комедию «лучшей российской картиной за последние годы»

Тина Канделаки на премьере комедии «Батя 2. Дед» режиссера Ильи Учителя как продюсер презентовала ее зрителям вместе со съемочной группой.

Телеведущая назвала фильм с Евгением Цыгановым в главной роли «очень умным, сложным, добрым и безопасным», а также заявила, что он достоин «Оскара».

«Я не побоюсь и нарушу все кино- и телевизионные традиции и скажу, что это картина, с которой не уйдет никто. Я знаю, как вы будете эту картину провожать, хотя я еще не знаю, как вы будете ее встречать. Если бы кто-то у меня спросил: “Вот какую российскую картину стоило бы выдвинуть на “Оскар”?" Это абсолютно очевидная картина, которую вы сегодня увидите», — призналась телезвезда.

Евгений Цыганов и Андрей Андреев на съемках фильма «Батя 2. Дед»
Евгений Цыганов и Андрей Андреев на съемках фильма «Батя 2. Дед»

Канделаки также поблагодарила группу, работавшую над лентой, и назвала ее «лучшей российской картиной за последние годы».

По сюжету, главный герой вспоминает свое детство, часть которого провел у деда в деревне (Евгений Цыганов). Там он узнал от него много интересных историй, в том числе, как Анатолий Васильевич прошел войну и искал свою жену, проехав через всю страну.

В широкий прокат фильм «Батя 2. Дед» вышел 3 апреля.