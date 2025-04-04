Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Паулина Андреева после объявления о разводе вернулась к съемкам в кино

Актриса показала фото со съемочной площадки фильма с Юрой Борисовым и Иваном Янковским
Паулина Андреева на съемках фильма «Битва моторов»
Паулина Андреева на съемках фильма «Битва моторов»

Паулина Андреева в личном блоге опубликовала сделанное на съемочной площадке фото. Она запечатлела здание и световое оборудование, а также отметила коллег — продюсера Петра Анурова, режиссера Илью Маланина и оператора Михаила Хасая.

36-летняя актриса намекнула, что принимает участие в создании фильма «Битва моторов», главные роли в котором исполняют Юра Борисов и Иван Янковский. Известно, что Андреевой досталась ключевая женская роль — она играет девушку Лидию.

Паулина Андреева показала кадр со съемок фильма «Битва моторов», фото: соцсети
Паулина Андреева показала кадр со съемок фильма «Битва моторов», фото: соцсети

Актриса в последние годы практически не снималась в кино. Фильм «Я тебя люблю — Je t’aime» — одна из последних работ звезды. Картина вышла в 2023 году. Андреева также отказалась от съемок в третьем сезоне популярного сериала «Метод». Она сообщала, что хочет отойти от актерской профессии в пользу написания сценариев и продюсирования.

Напомним, в марте Паулина Андреева подтвердила слухи о расставании с режиссером Федором Бондарчуком.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история», — сообщила звезда сериала «Оттепель».

Федор Бондарчук и Паулина Андреева начали встречаться в 2015 году, а спустя четыре года сыграли свадьбу. В 2021-м у них родился сын Иван.