Паулина Андреева после объявления о разводе вернулась к съемкам в кино

Паулина Андреева в личном блоге опубликовала сделанное на съемочной площадке фото. Она запечатлела здание и световое оборудование, а также отметила коллег — продюсера Петра Анурова, режиссера Илью Маланина и оператора Михаила Хасая.
36-летняя актриса намекнула, что принимает участие в создании фильма «Битва моторов», главные роли в котором исполняют Юра Борисов и Иван Янковский. Известно, что Андреевой досталась ключевая женская роль — она играет девушку Лидию.
Актриса в последние годы практически не снималась в кино. Фильм «Я тебя люблю — Je t’aime» — одна из последних работ звезды. Картина вышла в 2023 году. Андреева также отказалась от съемок в третьем сезоне популярного сериала «Метод». Она сообщала, что хочет отойти от актерской профессии в пользу написания сценариев и продюсирования.
Напомним, в марте Паулина Андреева подтвердила слухи о расставании с режиссером Федором Бондарчуком.
«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история», — сообщила звезда сериала «Оттепель».
Федор Бондарчук и Паулина Андреева начали встречаться в 2015 году, а спустя четыре года сыграли свадьбу. В 2021-м у них родился сын Иван.