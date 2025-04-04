Паулина Андреева после объявления о разводе вернулась к съемкам в кино

Актриса в последние годы практически не снималась в кино. Фильм «Я тебя люблю — Je t’aime» — одна из последних работ звезды. Картина вышла в 2023 году. Андреева также отказалась от съемок в третьем сезоне популярного сериала «Метод». Она сообщала, что хочет отойти от актерской профессии в пользу написания сценариев и продюсирования.