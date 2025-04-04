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Никита Ефремов высказался о знаменитой фамилии: «Не выбираем, в какой семье родиться»

Сын Михаила Ефремова порассуждал на тему принадлежности к знаменитой кинодинастии
Никита Ефремов
Никита Ефремов

Никита Ефремов в новом интервью ответил на вопрос, не тяготят ли его известная фамилия и родство со знаменитыми людьми. Актер признался, что благодарен своим родным за обретенный опыт. Сын Михаила Ефремова также подчеркнул, что человек не выбирает, где ему родиться.

«Человек не выбирает, в какой семье родиться. Я безумно благодарен всем своим родственникам за тот опыт, который получаю. Все мои самые важные жизненные уроки идут через них. И моя жизнь невероятно интересна», — рассказал 36-летний артист в интервью журналу «Москвичка».

Он также отметил, что не любит говорить о личной жизни. Известно, что последние несколько лет Ефремов встречается с художницей Ольгой Шурыгиной.

«С личным я стараюсь обращаться очень аккуратно. Внутренняя история должна оставаться внутренней», — заявил он.

Напомним, Никита Ефремов родился в браке актера Михаила Ефремова и Аси Воробьевой. Его дед — народный артист СССР Олег Ефремов, а бабушка — народная артистка РСФРС Алла Покровская.

Ранее Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца из колонии по УДО.