Никита Ефремов в новом интервью ответил на вопрос, не тяготят ли его известная фамилия и родство со знаменитыми людьми. Актер признался, что благодарен своим родным за обретенный опыт. Сын Михаила Ефремова также подчеркнул, что человек не выбирает, где ему родиться.
«Человек не выбирает, в какой семье родиться. Я безумно благодарен всем своим родственникам за тот опыт, который получаю. Все мои самые важные жизненные уроки идут через них. И моя жизнь невероятно интересна», — рассказал 36-летний артист в интервью журналу «Москвичка».
Он также отметил, что не любит говорить о личной жизни. Известно, что последние несколько лет Ефремов встречается с художницей Ольгой Шурыгиной.
«С личным я стараюсь обращаться очень аккуратно. Внутренняя история должна оставаться внутренней», — заявил он.
Напомним, Никита Ефремов родился в браке актера Михаила Ефремова и Аси Воробьевой. Его дед — народный артист СССР Олег Ефремов, а бабушка — народная артистка РСФРС Алла Покровская.
Ранее Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца из колонии по УДО.