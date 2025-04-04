«Человек не выбирает, в какой семье родиться. Я безумно благодарен всем своим родственникам за тот опыт, который получаю. Все мои самые важные жизненные уроки идут через них. И моя жизнь невероятно интересна», — рассказал 36-летний артист в интервью журналу «Москвичка».