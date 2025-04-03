Старшая дочь Деми Мур призналась, что до сих пор спит с ней в одной кровати

Ведущая призналась, что ее семилетний сын тоже спит с ней и с мужем. Однако она считает, что это зависит от самого ребенка. По словам Рейнис, у всех детей разная привязанность. Например, ее средний ребенок против того, чтобы она ложилась к нему в постель.