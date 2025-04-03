Старшая дочь Деми Мур призналась, что до сих пор спит с ней в одной кровати

Румер Уиллис в подкасте «Что у Уинклеров?» рассказала ведущей Зои Уинклер Рейнис об особенных отношениях в семье. Она призналась, что в свои 36 лет до сих пор иногда спит с матерью Деми Мур в одной постели.
По словам актрисы, в их семье это нормально. Поэтому Уиллис мечтает, чтобы ее дочь Луэтта так же спала с ней, когда достигнет 36-летнего возраста.
«Честно говоря, я надеюсь, что Лу будет спать со мной в одной кровати, когда достигнет моего нынешнего возраста. Я до сих пор сплю в одной кровати с мамой, и я не считаю это странным», — заявила Уиллис.
Она отметила, что маленьким детям стоит чаще находиться с родителями, потому что они не могут сами о себе позаботиться.
Ведущая призналась, что ее семилетний сын тоже спит с ней и с мужем. Однако она считает, что это зависит от самого ребенка. По словам Рейнис, у всех детей разная привязанность. Например, ее средний ребенок против того, чтобы она ложилась к нему в постель.
Уиллис согласилась с мнением ведущей. Кроме того, она призналась, что, как и в детстве, может принимать ванну вместе с сестрами — 33-летней Скаут и 31-летней Таллулой.
«Люди могут подумать, что это безумие и странно, но я так не считаю», — заметила звездная наследница.
Она добавила, что публика всегда будет следить за ней, ее стилем воспитания и за поведением Луэтты, так как у них известная семья.
«В конце концов, печальная реальность такова, что из-за того, кто я, и из-за того, кто ее бабушка и дедушка, что бы я ни делала, люди будут судить о Луэтте, о том, как я ее воспитываю и что я делаю», — заключила Уиллис.
Напомним, Румер Уиллис и ее сестры родились в браке актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса. Звезды после расставания в 2000 году остались друзьями.
В 2023 году у Мур и Уиллиса появилась первая внучка. Их старшая дочь Румер родила дочь Луэтту от певца Дерека Ричарда Томаса. В 2024 году пара рассталась.