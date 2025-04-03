Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Старшая дочь Деми Мур призналась, что до сих пор спит с ней в одной кровати

Румер Уиллис заявила, что не считает это чем-то странным

Румер Уиллис в подкасте «Что у Уинклеров?» рассказала ведущей Зои Уинклер Рейнис об особенных отношениях в семье. Она призналась, что в свои 36 лет до сих пор иногда спит с матерью Деми Мур в одной постели.

Румер Уиллис с дочерью Луэттой, фото: соцсети
Румер Уиллис с дочерью Луэттой, фото: соцсети

По словам актрисы, в их семье это нормально. Поэтому Уиллис мечтает, чтобы ее дочь Луэтта так же спала с ней, когда достигнет 36-летнего возраста.

«Честно говоря, я надеюсь, что Лу будет спать со мной в одной кровати, когда достигнет моего нынешнего возраста. Я до сих пор сплю в одной кровати с мамой, и я не считаю это странным», — заявила Уиллис.

Она отметила, что маленьким детям стоит чаще находиться с родителями, потому что они не могут сами о себе позаботиться.

Румер Уиллис с дочерью Луэттой, фото: соцсети
Румер Уиллис с дочерью Луэттой, фото: соцсети

Ведущая призналась, что ее семилетний сын тоже спит с ней и с мужем. Однако она считает, что это зависит от самого ребенка. По словам Рейнис, у всех детей разная привязанность. Например, ее средний ребенок против того, чтобы она ложилась к нему в постель.

Уиллис согласилась с мнением ведущей. Кроме того, она призналась, что, как и в детстве, может принимать ванну вместе с сестрами — 33-летней Скаут и 31-летней Таллулой.

«Люди могут подумать, что это безумие и странно, но я так не считаю», — заметила звездная наследница.

Она добавила, что публика всегда будет следить за ней, ее стилем воспитания и за поведением Луэтты, так как у них известная семья.

«В конце концов, печальная реальность такова, что из-за того, кто я, и из-за того, кто ее бабушка и дедушка, что бы я ни делала, люди будут судить о Луэтте, о том, как я ее воспитываю и что я делаю», — заключила Уиллис.

Деми Мур с дочерью Румер Уиллис, фото: соцсети
Деми Мур с дочерью Румер Уиллис, фото: соцсети

Напомним, Румер Уиллис и ее сестры родились в браке актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса. Звезды после расставания в 2000 году остались друзьями.

В 2023 году у Мур и Уиллиса появилась первая внучка. Их старшая дочь Румер родила дочь Луэтту от певца Дерека Ричарда Томаса. В 2024 году пара рассталась.

Ранее Румер Уиллис снялась в культовом бикини своей матери из фильма «Стриптиз»