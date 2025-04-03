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Адвокат Михаила Ефремова рассказал о здоровье актера

Защитник подтвердил, что у артиста проблемы с легкими
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

У российского артиста Михаила Ефремова диагностирована только хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Об этом заявил адвокат актера Юрий Падалко в интервью NEWS.ru.

Он также отметил, что не имеет представления, кто распространяет информацию о дополнительных диагнозах.

«Я упоминал исключительно ХОБЛ, проблемы с легкими. Все, что я говорил после заседания, соответствует действительности. Кто дальше придумывает другие диагнозы, я не знаю», — рассказал Падалко.

Накануне адвокат сообщал, что актер планирует заняться лечением после выхода на свободу.

Ранее появилась информация, что у Ефремова якобы есть подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. Как заявлял Telegram-канал Mash, артист после освобождения из колонии отправится в один из национальных медицинских центров в Москве на обследование и лечение.