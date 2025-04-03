Адвокат Михаила Ефремова рассказал о здоровье актера

У российского артиста Михаила Ефремова диагностирована только хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Об этом заявил адвокат актера Юрий Падалко в интервью NEWS.ru.
Он также отметил, что не имеет представления, кто распространяет информацию о дополнительных диагнозах.
«Я упоминал исключительно ХОБЛ, проблемы с легкими. Все, что я говорил после заседания, соответствует действительности. Кто дальше придумывает другие диагнозы, я не знаю», — рассказал Падалко.
Накануне адвокат сообщал, что актер планирует заняться лечением после выхода на свободу.
Ранее появилась информация, что у Ефремова якобы есть подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. Как заявлял Telegram-канал Mash, артист после освобождения из колонии отправится в один из национальных медицинских центров в Москве на обследование и лечение.