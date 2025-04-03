Адвокат Михаила Ефремова рассказал о здоровье актера

Ранее появилась информация, что у Ефремова якобы есть подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. Как заявлял Telegram-канал Mash, артист после освобождения из колонии отправится в один из национальных медицинских центров в Москве на обследование и лечение.