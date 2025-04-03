Хабенский рассказал, почему согласился сниматься в «Ночном дозоре»

«Помню, некоторые коллеги после проб говорили: “Мы в этом ужасе участвовать не будем”. А я ответил: “Мне интересно, я никогда не работал в таком жанре”», — рассказал Хабенский. Своего персонажа Антона Городецкого он назвал «героем поневоле», ставшим героем для своей страны.