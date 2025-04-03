В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Аньес Варда

«Варду называют главной женщиной-режиссером “новой волны”. Она ушла из жизни 6 лет назад, но оставила после себя картины, которые наверняка будут переосмысляться еще не одним поколением. Ее кино поистине гуманистическое, художественный стиль уникален и узнаваем, а саму ее можно назвать исследователем человеческих отношений и судеб. Фильмы, которые можно будет увидеть в “Художественном”, не выходили в российских прокат и относятся к раннему творческому периоду французской постановщицы», — цитирует пресс-служба директора по кинопрокату кинокомпании Rwv Film Дарью Рязанцеву.