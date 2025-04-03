В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Аньес Варда

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мини-ретроспектива фильмов стоявшей у истоков французской «новой волны» Аньес Варда пройдет в кинотеатре «Художественный» в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.
«С 13 по 16 апреля кинотеатр “Художественный” представит мини-ретроспективу фильмов Аньес Варда. Зрители увидят один из самых известных фильмов Варды, драму о времени и хрупкости жизни “Клео от 5 до 7”, ее первую цветную ленту, мелодраму “Счастье”, а также режиссерский дебют “Пуэнт-Курт”, ставший предвестником французской “новой волны”», — рассказали в пресс-службе.
Все показы пройдут на французском языке с русскими субтитрами.
«Варду называют главной женщиной-режиссером “новой волны”. Она ушла из жизни 6 лет назад, но оставила после себя картины, которые наверняка будут переосмысляться еще не одним поколением. Ее кино поистине гуманистическое, художественный стиль уникален и узнаваем, а саму ее можно назвать исследователем человеческих отношений и судеб. Фильмы, которые можно будет увидеть в “Художественном”, не выходили в российских прокат и относятся к раннему творческому периоду французской постановщицы», — цитирует пресс-служба директора по кинопрокату кинокомпании Rwv Film Дарью Рязанцеву.