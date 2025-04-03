Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на 4 сезона

Американский телеканал Fox продлил анимационный сериал «Симпсоны» еще на четыре сезона. Об этом пишет издание Deadline.
«Продление касается… рекордных сезонов для “Симпсонов” с 37-го по 40-й, что закрепляет их статус самого длительного сериала со сценарием в прайм-тайм в истории телевидения», — говорится в материале.
Известно также отмечает, что на четыре сезона будут продлены сериалы «Гриффины», «Закусочная Боба» и «Американский папаша». Таким образом, новые серии каждого из этих сериалов будут транслироваться еще три-четыре года.
«Симпсоны» — мультсериал об обычной американской семье, высмеивающий как обычную бытовую жизнь, так и глобальные проблемы человечества. Первые серии «Симпсонов» вышли еще в 1989 году. С тех пор авторы мультсериала продолжают выпускать новые сезоны. На данный момент зрителям доступны 36 сезонов.
Ранее сообщалось, что по «Майору Грому» снимут сериал.