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Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на 4 сезона

Мультсериал «Симпсоны» станет самым длительным в истории телевидения
Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Американский телеканал Fox продлил анимационный сериал «Симпсоны» еще на четыре сезона. Об этом пишет издание Deadline.

«Продление касается… рекордных сезонов для “Симпсонов” с 37-го по 40-й, что закрепляет их статус самого длительного сериала со сценарием в прайм-тайм в истории телевидения», — говорится в материале.

Известно также отмечает, что на четыре сезона будут продлены сериалы «Гриффины», «Закусочная Боба» и «Американский папаша». Таким образом, новые серии каждого из этих сериалов будут транслироваться еще три-четыре года.

«Симпсоны» — мультсериал об обычной американской семье, высмеивающий как обычную бытовую жизнь, так и глобальные проблемы человечества. Первые серии «Симпсонов» вышли еще в 1989 году. С тех пор авторы мультсериала продолжают выпускать новые сезоны. На данный момент зрителям доступны 36 сезонов.

Ранее сообщалось, что по «Майору Грому» снимут сериал.