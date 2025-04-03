Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на 4 сезона

«Симпсоны» — мультсериал об обычной американской семье, высмеивающий как обычную бытовую жизнь, так и глобальные проблемы человечества. Первые серии «Симпсонов» вышли еще в 1989 году. С тех пор авторы мультсериала продолжают выпускать новые сезоны. На данный момент зрителям доступны 36 сезонов.