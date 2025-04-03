Ава Филипп дебютирует в качестве актрисы в сериале «Доктор Одиссей» от ABC. 25-летняя девушка сыграет одну из трех роковых красоток, которые учатся в колледже и влюбляются в главного героя Макса (Джошуа Джексон). Ее коллегами по проекту также стали Пэрис Джексон и Шарлотта Лоуренс.
В одном из эпизодов героиня Авы вместе с подругами отдыхает у бассейна. Девушка появится в кадре в ярко-розовом купальнике. Он очень похож на тот, в котором ее мама Риз Уизерспун снималась в фильме «Блондинка в законе» в 2001 году.
В похожем бикини героиня Элли Вудс записывала видео-эссе для поступления в Гарвард. Она также сидела в бассейне.
Напомним, Ава Филипп родилась в 1999 году в браке актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа. У пары также есть 21-летний сын Дикон. В 2008 году звезды развелись. Они прожили вместе девять лет.
В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота. Через год у супругов родился сын Теннесси. В конце марта 2023 года пара заявила о разводе накануне 12-й годовщины брака.