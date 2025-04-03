В одном из эпизодов героиня Авы вместе с подругами отдыхает у бассейна. Девушка появится в кадре в ярко-розовом купальнике. Он очень похож на тот, в котором ее мама Риз Уизерспун снималась в фильме «Блондинка в законе» в 2001 году.