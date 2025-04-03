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Дочь Риз Уизерспун повторила ее образ в бикини из «Блондинки в законе»

Ава Филипп надела розовый купальник на съемках сериала «Доктор Одиссей»

Ава Филипп дебютирует в качестве актрисы в сериале «Доктор Одиссей» от ABC. 25-летняя девушка сыграет одну из трех роковых красоток, которые учатся в колледже и влюбляются в главного героя Макса (Джошуа Джексон). Ее коллегами по проекту также стали Пэрис Джексон и Шарлотта Лоуренс.

Ава Филипп, фото: соцсети
Ава Филипп, фото: соцсети

В одном из эпизодов героиня Авы вместе с подругами отдыхает у бассейна. Девушка появится в кадре в ярко-розовом купальнике. Он очень похож на тот, в котором ее мама Риз Уизерспун снималась в фильме «Блондинка в законе» в 2001 году.

В похожем бикини героиня Элли Вудс записывала видео-эссе для поступления в Гарвард. Она также сидела в бассейне.

Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе», фото: кадр из видео
Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе», фото: кадр из видео

Напомним, Ава Филипп родилась в 1999 году в браке актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа. У пары также есть 21-летний сын Дикон. В 2008 году звезды развелись. Они прожили вместе девять лет.

В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота. Через год у супругов родился сын Теннесси. В конце марта 2023 года пара заявила о разводе накануне 12-й годовщины брака.