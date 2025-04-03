XXVII век. Шестеро незнакомцев приходят в себя после анабиоза на борту космического корабля. Проблема в том, что они не помнят, как здесь оказались и что их связывает. Единственное, что остается, — пронумеровать себя в том порядке, в котором произошло пробуждение: Первый, Вторая, Третий и т. д. Теперь членам команды предстоит выяснить, кем они были в прошлой жизни и почему все забыли.