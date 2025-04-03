21 марта вышел финальный эпизод второго сезона «Разделения». По сюжету сотрудники корпорации живут двумя жизнями: дома они не помнят, чем занимаются в офисе, а на работе забывают о личном. Режиссер и продюсер сериала Бен Стиллер уже раскрыл часть тайн, но оставил новые загадки, ответы к которым появятся только во второй половине 2026 года, когда выйдет третий сезон.
Кстати, 3 апреля отмечает 52-летие Адам Скотт, сыгравший главного героя Марка. В честь знаменательной даты подготовили список sci-fi сериалов, которые вы могли пропустить.
1. «Черная материя»
XXVII век. Шестеро незнакомцев приходят в себя после анабиоза на борту космического корабля. Проблема в том, что они не помнят, как здесь оказались и что их связывает. Единственное, что остается, — пронумеровать себя в том порядке, в котором произошло пробуждение: Первый, Вторая, Третий и т. д. Теперь членам команды предстоит выяснить, кем они были в прошлой жизни и почему все забыли.
Канадский сериал «Черная материя» стартовал в 2014 году и продержался три сезона. Отсутствие дорогостоящих спецэффектов компенсируется здесь закрученным сюжетом и актерской игрой. Главную роль исполнила Мелисса О’Нил, которая позже получила известность благодаря успешному процедуралу «Новичок».
2. «Кассандра»
Немецкий мини-сериал от Netflix сочетает элементы психологического триллера и научной фантастики. Семья Прилл переезжает в «умный» дом, который пустовал более 50 лет. Родственников встречает виртуальный помощник Кассандра — мгновенно вызывающий доверие ИИ. Робот берет на себя все бытовые заботы, помогая новым жильцам обустроиться. Однако цель Кассандры — не только создать уют, у искусственного разума коварные цели.
«Кассандра» умело воссоздает атмосферу 70-х, однако ретро переплетается здесь с элементами футуризма, что создает контраст между прошлым и будущим, усиливая напряжение в этой пугающе реалистичной истории.
3. «Извне»
Семья Мэттьюз путешествует по США, и неожиданно их машина ломается в центре маленького, ничем не примечательного городка. Местные жители спешат прийти на помощь, но очень торопятся успеть до захода солнца, ведь ночью город наполняют ужасные существа.
Жители оказались невольниками, которые не в состоянии покинуть место своего обитания. Вместе с шерифом Бойдом Стивенсом (Хэролд Перрино) они пытаются наладить быт и найти выход из этой аномальной зоны. Сериал «Извне» стартовал в 2022 году, а четвертый сезон ожидается в 2026-м.
4. «Андор»
События сериала разворачиваются вокруг Кассиана Андора (Диего Луна). Начав как циничный контрабандист, молодой человек постепенно меняется и присоединяется к Повстанческому альянсу, чтобы бороться с Галактической Империей. Со временем Кассиан становится одним из лидеров сопротивления.
Многие зрители считают сериал «Андор» лучшим во вселенной Звездных войн. Второй сезон, который станет финальным, выйдет 22 апреля 2025 года и приведет героев к событиям боевика «Изгой-Один. Звездные войны: Истории». Именно там группа повстанцев пытается похитить чертежи «Звезды Смерти» — самого разрушительного оружия в Галактике.
5. «Основание»
Ученый Хэри Селдон (Джаред Харрис) с помощью математических расчетов предсказывает крах Галактической Империи и тысячелетие хаоса. Чтобы ускорить восстановление цивилизации после катастрофы, он создает организацию «Основание», состоящую из лучших умов человечества.
Хотя заявлено, что проект основан на одноименном цикле Айзека Азимова, создатели сериала «Основание» лишь вдохновлялись идеями фантаста. С момента первой публикации прошло более 70 лет, и многие сюжетные линии утратили актуальность. Вместо них в историю добавили больше остросоциальных тем, тем самым переосмыслив классику.
6. «Фоллаут»
Этот проект — настоящий вызов, ведь у культовой игры миллионы поклонников. Создателям удалось снять сериал «Фоллаут» с уважением к оригиналу. События соответствуют игровой истории. А воссозданный на экране мир напичкан знакомыми стимпаками, силовыми бронями T-60 и культовыми пип-боями.
Главных героев придумали специально для экранизации. Действие разворачивается в 2296 году. Люси (Элла Пернелл), обитательница Убежища 33, выходит на поверхность, чтобы спасти отца. По дороге девушка встречает охотника за головами (Уолтон Гоггинс) и сквайра Братства Стали. Первый сезон закончился интригующим сюжетным поворотом. Продолжение выйдет в 2026 году.
7. «Загрузка»
В 2033 году смерть «отменили» — теперь сознание можно загрузить в виртуальную загробную жизнь. Более того, «покойники» могут общаться с живыми через VR. Программисту Нейтану Брауну выпадает шанс испытать это на себе. Разобраться, попал ли он в цифровой рай или ад после смертельной аварии, главному герою поможет Нора из отдела обслуживания клиентов.
8. «Программисты»
Лили Чан — талантливый компьютерный инженер, работающий в передовой ИТ-компании «Амайя». Однажды ее возлюбленный Сергей бесследно исчезает в секретном подразделении корпорации. Пытаясь выяснить правду, Лили обнаруживает, что «Амайя» ведет засекреченные исследования: с помощью квантового компьютера можно смоделировать события прошлого и будущего.
Сериал «Программисты» состоит из восьми эпизодов, которые легко посмотреть за выходные. История завершена, и продолжения, к сожалению для фанатов, которые отмечали саундтрек и внимание к научным деталям, не будет.