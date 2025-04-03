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18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имидж

Шайло Джоли отрастила волосы
Шайло Джоли-Питт
Шайло Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло Джоли сменила имидж. 18-летняя девушка отрастила длинные волосы. Папарацци засняли наследницу голливудских актеров на улицах Лос-Анджелеса.

Шайло Джоли-Питт
Шайло Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Шайло вышла на прогулку в черной толстовке, широких брюках и шлепанцах. Девушка собрала волосы в высокий пучок. Она дополнила свой образ сережками и кольцами. 

В 2023 году Шайло Джоли коротко подстриглась и покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Известно, что наследница звезд фильма «Мистер и миссис Смит» увлекается танцами, а вот об актерской профессии она не задумывается.

«Это не моя вина. Я всегда хотела, чтобы они были связаны с кино, потому что… это такая замечательная семья, творческая, артистическая… Им это не интересно», – говорила Джоли об увлечениях своих наследников.

Напомним, Шайло родилась в мае 2006 года в союзе Анджелины Джоли и Брэда Питта. Спустя два года у пары родились двойняшки – дочь Вивьен и сын Нокс. Также звезды усыновили трех детей – мальчиков Мэддокса и Пакса и девочку Захару. 

В 2016 году артисты со скандалом расстались. Бракоразводный процесс длился восемь лет. 30 декабря 2024 года актеры подписали документы о разводе.

В прошлом году Шайло в день своего 18-летия подала прошение о замене двойной фамилии. В августе того же года эта просьба была удовлетворена, теперь она носит только фамилию матери. 