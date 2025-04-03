Amazon MGM начала работу над новым фильмом про Джеймса Бонда

По их информации, новые продюсеры франшизы, Дэвид Хейман и Эми Паскаль, работают над продолжением бондианы в Лондоне. Ранее бывшие продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали творческий контроль над франшизой Amazon MGM Studios, которая владеет правами на киноленты об агенте 007.