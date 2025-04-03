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Amazon MGM начала работу над новым фильмом про Джеймса Бонда

По информации Deadline, новые продюсеры франшизы, Дэвид Хейман и Эми Паскаль, работают над продолжением бондианы в Лондоне
Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда
Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американская киностудия Amazon MGM Studios начала работу над новым фильмом одноименной франшизы про агента британской разведки Джеймса Бонда после передачи творческого контроля прошлыми продюсерами. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на представителей студии.

По их информации, новые продюсеры франшизы, Дэвид Хейман и Эми Паскаль, работают над продолжением бондианы в Лондоне. Ранее бывшие продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали творческий контроль над франшизой Amazon MGM Studios, которая владеет правами на киноленты об агенте 007.

«Мы стремимся отдать дань уважения этому культовому персонажу, одновременно открывая зрителям по всему миру новую завораживающую главу», — сказала глава отдела по вопросам кино, стриминга и постановок Кортни Валенти.

Первый фильм о похождениях Бонда под названием «Доктор Ноу» (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. На сегодняшний день снято 25 кинолент про суперагента британской разведки МИ-6. Помимо Дэниэла Крэйга, который исполнял роль Бонда последние 15 лет, агентами 007 в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Последняя серия бондианы «Не время умирать» (No Time to Die, 2020) режиссера Кэри Фукунаги заработала в мировом прокате более $774 млн.