Раскрыты подробности о состоянии здоровья Михаила Ефремова

Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова рассказал, что у его клиента подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам правозащитника, сразу после освобождения из колонии актер отправится в один из национальных медицинских центров в Москве на обследование и лечение. Также он отметил, что «все, что писали про роль, фильм и гонорар в СМИ, — фейк».
Ранее адвокат артиста сообщал, что у Михаила Ефремова хроническая обструктивная болезнь легких и ему необходимо специализированное лечение.