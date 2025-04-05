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Не хватило драйва: стоит ли смотреть фильм «Жига» про гонки со звездой «Слова пацана»

О том, понравится ли отечественная молодежная экшен-драма «Жига. На полной скорости» любителям автотемы, рассказываем в нашей рецензии на фильм

О чем фильм «Жига. На полной скорости»

Леша (Валентин Анциферов) отслужил срочку в доблестных танковых войсках, пришел на дембель целым старшим сержантом и устроился потаксовать на арендованной иномарке. Однажды у светофора красавица на «экс-рэе» предложила ему погонять, и Леша, забыв о пассажире, втянулся в небольшой импровизированный стритрейсинг. Красавица умчалась вдаль, а дома Алексея ждали проблемы: мать призналась, что задолжала мошенникам крупную сумму, и теперь ей угрожают криминальные коллекторы.

Но есть и хорошие новости — в гараже стоит без дела древний дедов «Жигуль», легендарный 2103. Леша с младшим братом (Ярослав Могильников) нашли машину в идеальном состоянии, даже более того — дед был автогонщиком и автоконструктором, готовил «трешку» к гонкам. Так что это не просто «капсула времени» для коллекционеров, а уникальный заряженный экземпляр. Парни хотят продать редкую тачку, но им предлагают смехотворные суммы — как за обычный советский автохлам.

Леша решает попытать счастья в тусовке дрифтеров — и там находятся ценители. Автоблогер-миллионник Шкурный предлагает парню контракт — в прямом эфире устроить дрифт-битву, намеренно проиграть и сжечь дедовский раритет. Шкурный рассчитывает поднять на хайпе миллионы и платит немалые деньги. Однако новая встреча с красавицей из «экс-рэя», которая оказалась не только завсегдатаем дрифт-тусовки, но и мастером аэрографии, вызывает у Алексея желание не сдаваться без боя.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Жига. На полной скорости»
Кадр из фильма «Жига. На полной скорости»

«Жига. На полной скорости» — бодрая история о семейных ценностях, любви, дружбе, благородстве и увлечении автомобилями. Автотема в фильме представлена широко и разнообразно, через разные проявления — и авторемонт, и гонки, и аэрография, даже история отечественного автопрома.

Прекрасно показано старшее поколение — прежде всего, дед автопрома, автогонок и главного героя в исполнении Сергея Шакурова. Его мечты не сбылись, но он совершенно не сломлен, уверен в себе и готов вдохновлять молодежь. Харизма, талант и опыт Шакурова позволяют ему сделать образ органичным, убедительным и обаятельным. Преподаватель автодела в колледже, сыгранный Андреем Соколовым, подкупает своей спокойной основательностью, умением найти подход к молодняку. Это такой препод, который знает дело.

Кадр из фильма «Жига. На полной скорости»
Кадр из фильма «Жига. На полной скорости»

Хорош отрицательный герой Павла Чинарева — фактурный, наглый. И с каким-то внутренним надломом, он будто бежит от себя, и это делает персонажа интересным. Украшением актерского ансамбля стала Софья Аржаных — необычная, очаровательная, «с изюминкой». Не возникает вопросов, почему главный герой на нее западает и готов ради девушки на подвиги.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Жига. На полной скорости»
Кадр из фильма «Жига. На полной скорости»

Как говорит один преподаватель операторского факультета, разбирая студенческие задания по теме «женский портрет»: «Могу вас поздравить — девушка красивая. Но это не ваша заслуга». У «Жиги» хорошая идея, отличный актерский ансамбль. Но сценарий сразу хочется переписать: ну нельзя так игнорировать реальность буквально в каждом эпизоде и детали.

Любительница стритрейсинга гоняет на «экс-рэе», серьезно? Мастер аэрогафии ездит на тачке в заводской покраске? Герои находят автомобиль, годами стоявший в старом гараже, а на нем ни пылинки? Гонка Тойоты с классическим «Жигулем» — и ни у кого никаких вопросов?

Кадр из фильма «Жига. На полной скорости»
Кадр из фильма «Жига. На полной скорости»

Но это еще мелочи. Фильм про автомобили, про подготовку автомобиля к гонкам — но вся техническая часть показана клипово, пунктирно, совершенно без интереса к тому, что составляет главный предмет страсти автофанатов. Просто, как в сказке, волшебные гномы-механики раз — и все сделали. Фильм вообще больше похож на сказку для детей, хотя тема для молодежной и явно совершеннолетней аудитории. Настоящих взрослых страстей не получилось, и заложенный в идею потенциально сильный конфликт не работает. Герою все далось слишком легко и предсказуемо. Не хватает «Жиге» настоящего драйва, реальной жизни любителей «Боевой классики». Реальность превосходит кино, а должно бы наоборот.

Жига. На полной скорости
Жига. На полной скорости
2025/Россия
12+
драма
приключения
спорт