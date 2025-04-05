О чем фильм «Жига. На полной скорости»
Леша (Валентин Анциферов) отслужил срочку в доблестных танковых войсках, пришел на дембель целым старшим сержантом и устроился потаксовать на арендованной иномарке. Однажды у светофора красавица на «экс-рэе» предложила ему погонять, и Леша, забыв о пассажире, втянулся в небольшой импровизированный стритрейсинг. Красавица умчалась вдаль, а дома Алексея ждали проблемы: мать призналась, что задолжала мошенникам крупную сумму, и теперь ей угрожают криминальные коллекторы.
Но есть и хорошие новости — в гараже стоит без дела древний дедов «Жигуль», легендарный 2103. Леша с младшим братом (Ярослав Могильников) нашли машину в идеальном состоянии, даже более того — дед был автогонщиком и автоконструктором, готовил «трешку» к гонкам. Так что это не просто «капсула времени» для коллекционеров, а уникальный заряженный экземпляр. Парни хотят продать редкую тачку, но им предлагают смехотворные суммы — как за обычный советский автохлам.
Леша решает попытать счастья в тусовке дрифтеров — и там находятся ценители. Автоблогер-миллионник Шкурный предлагает парню контракт — в прямом эфире устроить дрифт-битву, намеренно проиграть и сжечь дедовский раритет. Шкурный рассчитывает поднять на хайпе миллионы и платит немалые деньги. Однако новая встреча с красавицей из «экс-рэя», которая оказалась не только завсегдатаем дрифт-тусовки, но и мастером аэрографии, вызывает у Алексея желание не сдаваться без боя.
Зачем смотреть
«Жига. На полной скорости» — бодрая история о семейных ценностях, любви, дружбе, благородстве и увлечении автомобилями. Автотема в фильме представлена широко и разнообразно, через разные проявления — и авторемонт, и гонки, и аэрография, даже история отечественного автопрома.
Прекрасно показано старшее поколение — прежде всего, дед автопрома, автогонок и главного героя в исполнении Сергея Шакурова. Его мечты не сбылись, но он совершенно не сломлен, уверен в себе и готов вдохновлять молодежь. Харизма, талант и опыт Шакурова позволяют ему сделать образ органичным, убедительным и обаятельным. Преподаватель автодела в колледже, сыгранный Андреем Соколовым, подкупает своей спокойной основательностью, умением найти подход к молодняку. Это такой препод, который знает дело.
Хорош отрицательный герой Павла Чинарева — фактурный, наглый. И с каким-то внутренним надломом, он будто бежит от себя, и это делает персонажа интересным. Украшением актерского ансамбля стала Софья Аржаных — необычная, очаровательная, «с изюминкой». Не возникает вопросов, почему главный герой на нее западает и готов ради девушки на подвиги.
Почему можно не смотреть
Как говорит один преподаватель операторского факультета, разбирая студенческие задания по теме «женский портрет»: «Могу вас поздравить — девушка красивая. Но это не ваша заслуга». У «Жиги» хорошая идея, отличный актерский ансамбль. Но сценарий сразу хочется переписать: ну нельзя так игнорировать реальность буквально в каждом эпизоде и детали.
Любительница стритрейсинга гоняет на «экс-рэе», серьезно? Мастер аэрогафии ездит на тачке в заводской покраске? Герои находят автомобиль, годами стоявший в старом гараже, а на нем ни пылинки? Гонка Тойоты с классическим «Жигулем» — и ни у кого никаких вопросов?
Но это еще мелочи. Фильм про автомобили, про подготовку автомобиля к гонкам — но вся техническая часть показана клипово, пунктирно, совершенно без интереса к тому, что составляет главный предмет страсти автофанатов. Просто, как в сказке, волшебные гномы-механики раз — и все сделали. Фильм вообще больше похож на сказку для детей, хотя тема для молодежной и явно совершеннолетней аудитории. Настоящих взрослых страстей не получилось, и заложенный в идею потенциально сильный конфликт не работает. Герою все далось слишком легко и предсказуемо. Не хватает «Жиге» настоящего драйва, реальной жизни любителей «Боевой классики». Реальность превосходит кино, а должно бы наоборот.