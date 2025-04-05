Но это еще мелочи. Фильм про автомобили, про подготовку автомобиля к гонкам — но вся техническая часть показана клипово, пунктирно, совершенно без интереса к тому, что составляет главный предмет страсти автофанатов. Просто, как в сказке, волшебные гномы-механики раз — и все сделали. Фильм вообще больше похож на сказку для детей, хотя тема для молодежной и явно совершеннолетней аудитории. Настоящих взрослых страстей не получилось, и заложенный в идею потенциально сильный конфликт не работает. Герою все далось слишком легко и предсказуемо. Не хватает «Жиге» настоящего драйва, реальной жизни любителей «Боевой классики». Реальность превосходит кино, а должно бы наоборот.