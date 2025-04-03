Таинственная женщина с темным прошлым, которая пытается добраться до Калифорнии со своим сыном. В финале сезона ее тайна полностью раскрывается — она убила влиятельного человека, защищая себя и сына от насилия. К концу сериала Сара все еще находится в пути, но уже не одна в своем стремлении к новой жизни.